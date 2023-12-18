煲湯女神爭議一籮筐　反控前男友狂劈腿：想毀壞我人設

▲除了靠煲湯賺錢，黎女還收費教授氣功。



圖文／鏡週刊

本刊調查，黎台麗今年48歲，保養得宜，外表看不出已年近半百，她將青春美顏歸功於煲湯食補，曾對外表示，自己是戲劇系出身，後來進入媒體工作，在上海認識丈夫，之後2人移居香港，從事食品貿易。16年前，黎夫被診斷出肝癌末期，醫師宣告只剩2個月的生命，為了救夫，她自學中醫、氣功及營養學，並請在香港認識的3位乾媽教她煲湯。

黎台麗聲稱以煲湯照護丈夫，讓丈夫即使經歷化療，臉色依舊紅潤，也沒落髮問題，雖然丈夫罹病3年後仍離世，但比醫師研判的時間多活了很久。丈夫往生後，黎返回台灣，興起推廣煲湯的念頭，先是透過部落格寫文章，分享自身經驗及煲湯食譜，擁有一批網友粉絲後，便開班授課、推出冷凍湯包。

▲自封「煲湯女神」的網紅黎台麗，遭爆惡意賴債千萬元。

不過，A先生告訴本刊，起初黎台麗分享原型食物煲湯、依節氣食補的資訊都沒有問題，但近期她的說法卻越來越誇張，例如喝了她的湯可降血壓、緩解頭痛或經痛，甚至宣傳煲湯能幫人調理成易孕體質，孕婦備孕時透過飲食能改變嬰兒的基因，還宣稱成功替友人控制腎臟疾病。

A先生認為，黎台麗沒有中醫師或營養師資格，卻常常宣傳自己用煲湯替癌末的丈夫「延年益壽」，也曾多次發表有爭議、暗指療效的文章，他就曾看過癌症病友或身心疾病患者，因不想接受正統療法，找上黎學煲湯、氣功，黎的言行恐會讓人延誤就醫，呼籲相關單位介入調查，避免憾事發生。

▲黎女沒有醫學背景，卻發文稱「孕婦可用食物改變基因」，引發爭議。

另一方面，A先生也呼籲黎台麗好好面對債務問題，拿出誠意與債主協商，並以自身的遭遇提醒黎的親友及客戶，如果黎向他們借錢，一定要謹慎，才不會像他與辛曉琪一樣，拿不回血汗錢。

本刊針對欠債指控，致電「煲湯女神」詢問，黎台麗透過助理代為回覆稱，她與前男友交往6年，前男友多次劈腿，某次被她抓到後，雙方才分手。她指是前男友不甘分手，想追討雙方交往6年來的所有開銷，才會惡意抹黑她、想毀壞她的人設而做出不實指控，債務問題已進入司法訴訟，不便再多做回應。辛曉琪則透過經紀人表示：「私事不予回應。」

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