　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

年存30萬仍想哭！33歲女狂兼差嘆：沒把握關鍵10年

一名33歲的女網友工作10年存款只有5位數，讓她相當焦慮。（示意圖／報系資料照）

▲一名33歲女網友工作10年存款卻只有5位數，讓她焦慮的瘋狂兼差工作。（示意圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

現今普遍薪水低物價高，許多年輕人愈來愈難存錢，更無法負擔買房、結婚、生小孩等高額支出。一名33歲女網友就發文表示，她出社會工作後都在玩樂及社交，直到去年與男友討論到未來規劃，她才驚覺自己存款只有5位數，未來經濟上可能會有問題，於是她開始瘋狂兼差工作，雖然1年下來存到約30萬元，但她依舊非常恐慌，感嘆「我也不知道自己在焦慮什麼，只覺得存錢速度好慢好慢，有時候想到甚至會覺得有點焦躁想哭」。

原PO在PTT以「年存30萬仍陷入金錢焦慮」為題發文，表示她開始工作後有約10年的時間，幾乎都專注在玩樂和社交，因為住家裡的關係，她每個月固定會給1.5萬元的孝親費，再加上生活費後她幾乎沒存錢，10年下來存款只有5位數，直到去年與男友討論到未來規劃，她突然意識到自己已經不年輕了，若未來生小孩後，經濟重擔可能都會落到男友身上，因此她開始積極安排兼差，1年下來幾乎沒有休息，但1年下來卻僅存到約30萬，讓她相當恐慌。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO指出，自己再過2年就要35歲了，因此有計畫生育應該盡快，但她擔心自己經濟上還沒準備好，「不想當另一半的拖油瓶，但若之後懷孕，可能會有一段時間收入是停滯的。」原PO進一步透露，男友得知後不解自己為何如此焦慮，因為男友認為以他的經濟狀態，未來生養孩子絕對沒問題，對此原PO感嘆「我也不知道自己在焦慮什麼，只覺得水位好低好低，存錢速度好慢好慢，有時候想到甚至會覺得有點焦躁想哭」。

最後原PO也詢問其他網友，是否應該貸款開槓桿加速投資進度，「因為前10年太荒謬非常後悔，奉勸年輕人不要月光，存錢真的要趁早」。

貼文一出，許多網友紛紛留言建議「絕對不能貸款來投資，除非妳是貸款買房」、「房貸以外的貸款都不建議，風險太大」、「孝親費有夠多！自己都快養不活」、「考慮到經濟成長率，收入要穩定高於人均GDP才不會有越過越窮的感覺，但妳也爽了十年，不虧」、「10年玩樂社交，出江湖總要還的」、「或許存到一百萬會減輕焦慮感」。

延伸閱讀
遊戲打到一半突被「下跪求婚」…她慌亂喊：我先打會戰　男友玻璃心碎了
不聽爸媽勸堅持嫁　人妻「為尪燒光存款」還病倒…老公與婆婆1對話讓她心碎
巷口紅線消失了！台南阿公「整條均勻塗黑」沒畫歪　網笑虧：腰力真的猛

ET快訊
9人販毒集團被抄！23歲短褲女裝無辜　8人指認：都她在下令
「征服者康」演員罪名成立　遭漫威開除
快訊／NONO不起訴原因曝光　小紅老師等7案移士檢
快訊／所得稅法三讀修正　提高房租、幼兒學前扣除款
把女友「膠帶封口鼻黏8層」　窒息慘死旅館
囤房稅2.0！一表看懂多屋族稅率　房市大砲轟：根本七傷拳
陳建州性騷怎敢提告？前經紀人作證揭他「國王個性」
快訊／囤房稅2.0三讀！稅率最高4.8％、採全國歸戶
李多慧搭機露「黑絲蜜腿」　網讚極品：這身材PR99

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

手機QR Code就能領藥！虛擬健保卡再推「電子處方箋」明年初花蓮試辦

煮水餃給孩吃！老公氣罵「那是沒錢才吃的」　網歪樓：不是泡麵嗎

年存30萬仍想哭！33歲女狂兼差嘆：沒把握關鍵10年

豬農喊「政策延續要執政」　農業部記者會遭質疑違反行政中立

瘋朝聖打卡「賴皮寮」！他曝「晚上11點人潮」驚呆：比平常多1倍

女兒不辦婚禮！媽嘆「很像偷嫁不值得」　一票見原因支持小倆口

「賴皮寮」Google爆紅奪冠！一票人狂搜新景點　PTT驚：全消失了

聖誕樹「擺這處」擋財路！命理師曝「6大開運祕招」：旺到明年

冷氣團來襲「禽流感高峰期」　農業部：監控候鳥路徑與排遺

碳權交易周五上路！環境部長強調：國外碳權不能抵台灣碳費

RJ阿傑遭爆「出軌＋尺寸不到8cm」！　他發聲反擊...女coser曝光開房紀錄

躺著賺！235支手機不斷電洗錢　月入2千萬...特警攻堅別墅逮人

走斑馬線差點被撞！行人出腳怒踹行動豪宅　下秒慘被「架到路邊」

Toyz現身送飲料吸200人到場 館粉搶頭香嗆：販毒狗關一關

行人過斑馬線險被撞！怒踹豪車...遭架走理論

驚悚片！騎士闖紅燈被公車撞噴亡　疑雙腿張開擋車仍難抵死神

林宥嘉台上唱完..驚喜衝門口送客　「戴頭套拿大聲公」繼續唱：不要拍手XD

戴資穎奪冠！IG回顧2023「下半年對自己感到失望」

林宥嘉首次公開唱《與惡》主題曲　合體陳華唱《想和你看五月的晚霞》

送「怕雞的壽星」造型蛋糕　他傻眼無靈魂唱生日歌XD

手機QR Code就能領藥！虛擬健保卡再推「電子處方箋」明年初花蓮試辦

煮水餃給孩吃！老公氣罵「那是沒錢才吃的」　網歪樓：不是泡麵嗎

年存30萬仍想哭！33歲女狂兼差嘆：沒把握關鍵10年

豬農喊「政策延續要執政」　農業部記者會遭質疑違反行政中立

瘋朝聖打卡「賴皮寮」！他曝「晚上11點人潮」驚呆：比平常多1倍

女兒不辦婚禮！媽嘆「很像偷嫁不值得」　一票見原因支持小倆口

「賴皮寮」Google爆紅奪冠！一票人狂搜新景點　PTT驚：全消失了

聖誕樹「擺這處」擋財路！命理師曝「6大開運祕招」：旺到明年

冷氣團來襲「禽流感高峰期」　農業部：監控候鳥路徑與排遺

碳權交易周五上路！環境部長強調：國外碳權不能抵台灣碳費

甘肅強震百人死亡　林右昌：搜救隊待命隨時可出發

幕後／土城三峽立委選情拉警報　吳琪銘vs.林金結只差2個百分點

台東環檢警持續合作　今年查獲14件濫倒廢棄物案

影／蘇貞昌陪陳冠廷市場蹲地掃街　縣長翁章梁高規格當麥克風手

《華燈》小豪「跳海撈屍體」嚇瘋！　去殯儀館身體起反應：打擾到別人了

囤房稅2.0對囤房者不痛不癢？　王婉諭批：打假球、騙票而已

5港籍型男遊歐走私K他命！3000萬毒品闖過2國　卻栽在桃園機場

台鋼獵鷹歲末送暖！主題週進一記3分就捐一道年菜

9人販毒集團被抄！23歲短褲女裝無辜　8毒販指認：都是她在下令

賴清德指文化是台灣的根和臉龐　「文化立國讓國際真正認識台灣」

生活熱門新聞

馮語婷出賣「長腿閨蜜」照！8千人朝聖

他問低門檻月薪4萬5職業！眾人推這行：穩定到退休

入冬最強冷空氣今南下　首波寒流恐跌破8℃時間曝

首波寒流來了！凍4天最冷10°C↓

勞保多繳4年卻少領57萬！達人提醒避開地雷區

清境停車場收費了　一天清空車露族

六福村、劍湖山全輸了！台灣「最強遊樂園」499萬人朝聖

2024年「5星座」旺到爆！升官加薪勢不可擋

做完驚覺「保險套脫落」　她驗排卵期急私訊名醫

「賴皮寮」Google爆紅奪冠！一票人狂搜新景點：全消失了

一票人「決定刪LINE」！原因爆共鳴：連看都不看

黑人告大牙吞敗！美女律師轟「開庭當作秀舞台」

周五冬至報到！命理師曝「開運6招」

聯合報民調／侯康配追平賴蕭配　49％不喜歡柯盈配

更多熱門

相關新聞

聖誕樹「擺這處」擋財路！命理師曝「6大開運祕招」

聖誕樹「擺這處」擋財路！命理師曝「6大開運祕招」

倒數1週即將迎來西方的重要節日聖誕節，許多民眾都會在這幾天擺上聖誕樹、掛聖誕襪來點儀式感。對此，民俗專家小孟老師也特別分享「聖誕節6大開運方法和6大禁忌」，盼民眾都能趨吉避凶，迎向嶄新的1年。

3房客搬走自住…他嚇：女兒對空廁「阿姨」打招呼

3房客搬走自住…他嚇：女兒對空廁「阿姨」打招呼

李多慧「黑絲蜜腿」搭機　PTT暴動：極品

李多慧「黑絲蜜腿」搭機　PTT暴動：極品

幼兒園老師衰被當小3！心碎喊「如何守住愛情」

幼兒園老師衰被當小3！心碎喊「如何守住愛情」

台南餐廳吃到「生肉燒賣」！她結帳竟遭多收錢

台南餐廳吃到「生肉燒賣」！她結帳竟遭多收錢

關鍵字：

PTT周刊王

讀者迴響

熱門新聞

陳建州告大牙「前經紀人出庭打臉」

藝人NONO性侵案偵結！3案不起訴

大牙指控熊抱戲謔「搞不好你會喜歡」　黑人告誹謗吞敗

現場慘況曝！國3車禍1家3口亡　妻拋飛臟器外露

爸媽帶1歲女國道自撞　一家3口全亡

孫生當街「火車便當」激戰！

一家三口魂斷國3　「兄妹差15歲」獨留高職兒

下周就要結婚！25歲老師穿學校制服突墜樓亡

吳小哲遭擄凌虐6hr斷手腳　3煞賠232萬

睪丸爆痛！國中弟忍3天「整顆變黑的」　醫救不回只能切了

爸路倒成植物人　姊妹求法官免去扶養義務

馮語婷出賣「長腿閨蜜」照！8千人朝聖

不婚不生！30歲就躺平「每月靠2檔ETF」

他問低門檻月薪4萬5職業！眾人推這行：穩定到退休

入冬最強冷空氣今南下　首波寒流恐跌破8℃時間曝

更多

最夯影音

更多
RJ阿傑遭爆「出軌＋尺寸不到8cm」！　他發聲反擊...女coser曝光開房紀錄

RJ阿傑遭爆「出軌＋尺寸不到8cm」！　他發聲反擊...女coser曝光開房紀錄
躺著賺！235支手機不斷電洗錢　月入2千萬...特警攻堅別墅逮人

躺著賺！235支手機不斷電洗錢　月入2千萬...特警攻堅別墅逮人

走斑馬線差點被撞！行人出腳怒踹行動豪宅　下秒慘被「架到路邊」

走斑馬線差點被撞！行人出腳怒踹行動豪宅　下秒慘被「架到路邊」

Toyz現身送飲料吸200人到場 館粉搶頭香嗆：販毒狗關一關

Toyz現身送飲料吸200人到場 館粉搶頭香嗆：販毒狗關一關

行人過斑馬線險被撞！怒踹豪車...遭架走理論

行人過斑馬線險被撞！怒踹豪車...遭架走理論

熱門快報

我叫Ｇail現場唱給你聽

我叫Ｇail現場唱給你聽

12/23 「聲林之王」校園好聲音＆Gail見面會，限時報名再抽早鳥好禮！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

寶島叫賣哥葉昇峻來囉！說的比唱的好聽，他這次帶來年輕走歹路的故事。

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面