年存30萬仍想哭！33歲女狂兼差嘆：沒把握關鍵10年

▲一名33歲女網友工作10年存款卻只有5位數，讓她焦慮的瘋狂兼差工作。（示意圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

現今普遍薪水低物價高，許多年輕人愈來愈難存錢，更無法負擔買房、結婚、生小孩等高額支出。一名33歲女網友就發文表示，她出社會工作後都在玩樂及社交，直到去年與男友討論到未來規劃，她才驚覺自己存款只有5位數，未來經濟上可能會有問題，於是她開始瘋狂兼差工作，雖然1年下來存到約30萬元，但她依舊非常恐慌，感嘆「我也不知道自己在焦慮什麼，只覺得存錢速度好慢好慢，有時候想到甚至會覺得有點焦躁想哭」。

原PO在PTT以「年存30萬仍陷入金錢焦慮」為題發文，表示她開始工作後有約10年的時間，幾乎都專注在玩樂和社交，因為住家裡的關係，她每個月固定會給1.5萬元的孝親費，再加上生活費後她幾乎沒存錢，10年下來存款只有5位數，直到去年與男友討論到未來規劃，她突然意識到自己已經不年輕了，若未來生小孩後，經濟重擔可能都會落到男友身上，因此她開始積極安排兼差，1年下來幾乎沒有休息，但1年下來卻僅存到約30萬，讓她相當恐慌。

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原PO指出，自己再過2年就要35歲了，因此有計畫生育應該盡快，但她擔心自己經濟上還沒準備好，「不想當另一半的拖油瓶，但若之後懷孕，可能會有一段時間收入是停滯的。」原PO進一步透露，男友得知後不解自己為何如此焦慮，因為男友認為以他的經濟狀態，未來生養孩子絕對沒問題，對此原PO感嘆「我也不知道自己在焦慮什麼，只覺得水位好低好低，存錢速度好慢好慢，有時候想到甚至會覺得有點焦躁想哭」。

最後原PO也詢問其他網友，是否應該貸款開槓桿加速投資進度，「因為前10年太荒謬非常後悔，奉勸年輕人不要月光，存錢真的要趁早」。

貼文一出，許多網友紛紛留言建議「絕對不能貸款來投資，除非妳是貸款買房」、「房貸以外的貸款都不建議，風險太大」、「孝親費有夠多！自己都快養不活」、「考慮到經濟成長率，收入要穩定高於人均GDP才不會有越過越窮的感覺，但妳也爽了十年，不虧」、「10年玩樂社交，出江湖總要還的」、「或許存到一百萬會減輕焦慮感」。

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