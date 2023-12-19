幼兒園老師衰被當小3！心碎喊「如何守住愛情」...網不挺：中招了

▲一名幼兒園老師被同學媽媽指責是小三。（示意圖／翻攝自免費圖庫pexels）

文／CTWANT

有名幼兒園老師透露，班上有名同學的爸爸在與妻子離婚後，頻頻對她示好，在得知對方已沒有婚姻，且人品好、事業好是個績優股後，2人也正式交往了，且一家也沉溺在幸福時光。豈料，孩子的媽媽竟半路突然殺出來指責她搶老公。對此，原PO也不甘願的說，自己並不是第三者，更喊不願意為了前妻犧牲愛情，求問網友「該如何守住我的愛情？」

原PO於近日在「匿名公社」以「前妻的逼迫！該如何守住我的愛情？」發文指出，班上的A同學從就讀幼幼班開始她就是帶班老師，最初都由媽媽接送，到了小班後，卻開始都是爸爸接送，半年來都是，她有天好奇詢問「媽媽呢？」對方則說正在談離婚，因為自己不想多事，便靜觀其變，也勸爸爸家和萬事興。

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直到A同學上中班了，她還是久未見媽媽的蹤影，也就不太將此事掛心上，豈料後來同學爸爸頻頻對她示好，在得知對方沒有婚姻，且人品好、事業好是個績優股，加上小朋友也很得緣，便答應追求。

如今2人正式交往了，一家沉溺在幸福的時光，想不到媽媽竟在孩子大班時突然出現，並指責她搶老公，還會在班親會上大罵她不要臉、害夫妻失和，原PO當時則冷靜回「你們離婚我被追求才答應交往，根本不關我的事，不要損害我名譽。」

但對方聽不進去，也不聽任何解釋，依舊大鬧學校，無論園長、主任如何勸說都沒用，甚至威脅要爆料或是騷擾家人。男友多次溝通皆無果，對方還不斷示意要復合，甚至現在每周都要求一起帶孩子出遊，每周都要外出過夜。

對此，原PO百般無奈的說自己真的很無奈，「我不是他們婚姻的第三者，可是要我就為了一個胡鬧的前妻捨棄我的愛情，我不願意，錯不在我，為何要犧牲我的愛情？」並求問網友「該如何守住我的愛情？」

貼文一出，網友紛紛不挺，留言表示「中招了，小班時吵架、離婚妳能查證嗎，也許妳真的當了第三者，全都是他的套路，只為了弄到妳」、「才剛離婚就這樣，不避嫌不太好吧」，還有人勸她「跟前妻剪不斷理還亂～勸妳早點清醒卡實在」。

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