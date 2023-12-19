　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

幼兒園老師衰被當小3！心碎喊「如何守住愛情」...網不挺：中招了

▲▼ 妹子,正妹,女子,傷心,性侵,悲傷。（示意圖／翻攝自免費圖庫pexels）

▲一名幼兒園老師被同學媽媽指責是小三。（示意圖／翻攝自免費圖庫pexels）

文／CTWANT

有名幼兒園老師透露，班上有名同學的爸爸在與妻子離婚後，頻頻對她示好，在得知對方已沒有婚姻，且人品好、事業好是個績優股後，2人也正式交往了，且一家也沉溺在幸福時光。豈料，孩子的媽媽竟半路突然殺出來指責她搶老公。對此，原PO也不甘願的說，自己並不是第三者，更喊不願意為了前妻犧牲愛情，求問網友「該如何守住我的愛情？」

原PO於近日在「匿名公社」以「前妻的逼迫！該如何守住我的愛情？」發文指出，班上的A同學從就讀幼幼班開始她就是帶班老師，最初都由媽媽接送，到了小班後，卻開始都是爸爸接送，半年來都是，她有天好奇詢問「媽媽呢？」對方則說正在談離婚，因為自己不想多事，便靜觀其變，也勸爸爸家和萬事興。

[廣告]請繼續往下閱讀...

直到A同學上中班了，她還是久未見媽媽的蹤影，也就不太將此事掛心上，豈料後來同學爸爸頻頻對她示好，在得知對方沒有婚姻，且人品好、事業好是個績優股，加上小朋友也很得緣，便答應追求。

如今2人正式交往了，一家沉溺在幸福的時光，想不到媽媽竟在孩子大班時突然出現，並指責她搶老公，還會在班親會上大罵她不要臉、害夫妻失和，原PO當時則冷靜回「你們離婚我被追求才答應交往，根本不關我的事，不要損害我名譽。」

但對方聽不進去，也不聽任何解釋，依舊大鬧學校，無論園長、主任如何勸說都沒用，甚至威脅要爆料或是騷擾家人。男友多次溝通皆無果，對方還不斷示意要復合，甚至現在每周都要求一起帶孩子出遊，每周都要外出過夜。

對此，原PO百般無奈的說自己真的很無奈，「我不是他們婚姻的第三者，可是要我就為了一個胡鬧的前妻捨棄我的愛情，我不願意，錯不在我，為何要犧牲我的愛情？」並求問網友「該如何守住我的愛情？」

貼文一出，網友紛紛不挺，留言表示「中招了，小班時吵架、離婚妳能查證嗎，也許妳真的當了第三者，全都是他的套路，只為了弄到妳」、「才剛離婚就這樣，不避嫌不太好吧」，還有人勸她「跟前妻剪不斷理還亂～勸妳早點清醒卡實在」。

延伸閱讀
「洗衣機浪費水」婆婆逼她冬天手洗　人妻崩潰大哭！結局神展開
母女搭自由座用包佔位！害男狂被問「有人坐嗎」　她目睹全程：好無辜
尷尬了！小姑亮出男友照片　她一看瞬間嚇傻…急問「要不要說」

ET快訊
快訊／女行人過馬路　慘遭砂石車撞死
一堆受害人NONO卻不起訴？脫身1關鍵曝　律師：別罵檢察官恐
快訊／GD洗脫嫌疑！　韓警正式宣布「無嫌疑」結案
喜獲愛女1年多…一家三口魂斷國3　「兄妹差15歲」獨留高職兒
快訊／明年度總預算案三讀　歲出規模2兆8817億元、減列29
快訊／到職才1個月…北市府27歲女科員墜樓亡
快訊／把握機會！　日圓走貶多吃4碗拉麵
快訊／蔡英文用「簡體字」關心甘肅強震　台灣願供中國必要協助
黑人告大牙吞敗！律師轟「開庭當作秀舞台」：早知道的結果
快訊／好市多再出包！檢出不合格　111公斤退運銷毀
今迎「首波寒流」越晚越冷　最冷剩7度時間曝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

日本爆買UNIQLO「口袋摸出3標籤」！他多付錢嘆：小偷哪都有

出國好康到月底！桃機消費「滿200折50元」　每天領券都有折扣

中醫醫療科技令人稱奇！慈濟參加醫療科技展　體驗區大排長龍

非洲豬瘟新型病毒「致死率更高」　農業部啟動專案：提高抽檢率

黑人告大牙吞敗！律師轟「開庭當作秀舞台」：早知道的結果

推醫療數位化！薛瑞元曝未來2大方針　三班護病比要求「可減輕」

「逆衝斷層」引發甘肅強震！專家曝成因：造山運動釋1顆原子彈能量

今迎「首波寒流」越晚越冷　最冷剩7度時間曝！濕2天再轉乾

幼兒園老師衰被當小3！心碎喊「如何守住愛情」...網不挺：中招了

啵一聲裂兩半！玻璃杯裝熱茶「沒炸算幸運」　她驚：要小心

RJ阿傑遭爆「出軌＋尺寸不到8cm」！　他發聲反擊...女coser曝光開房紀錄

走斑馬線差點被撞！行人出腳怒踹行動豪宅　下秒慘被「架到路邊」

躺著賺！235支手機不斷電洗錢　月入2千萬...特警攻堅別墅逮人

行人過斑馬線險被撞！怒踹豪車...遭架走理論

Toyz現身送飲料吸200人到場 館粉搶頭香嗆：販毒狗關一關

驚悚片！騎士闖紅燈被公車撞噴亡　疑雙腿張開擋車仍難抵死神

林宥嘉台上唱完..驚喜衝門口送客　「戴頭套拿大聲公」繼續唱：不要拍手XD

戴資穎奪冠！IG回顧2023「下半年對自己感到失望」

林宥嘉首次公開唱《與惡》主題曲　合體陳華唱《想和你看五月的晚霞》

朴娜萊愛上台灣意麵：第一名！　肉圓香菜加爆..好吃到「嗯嗯嗯～」

日本爆買UNIQLO「口袋摸出3標籤」！他多付錢嘆：小偷哪都有

出國好康到月底！桃機消費「滿200折50元」　每天領券都有折扣

中醫醫療科技令人稱奇！慈濟參加醫療科技展　體驗區大排長龍

非洲豬瘟新型病毒「致死率更高」　農業部啟動專案：提高抽檢率

黑人告大牙吞敗！律師轟「開庭當作秀舞台」：早知道的結果

推醫療數位化！薛瑞元曝未來2大方針　三班護病比要求「可減輕」

「逆衝斷層」引發甘肅強震！專家曝成因：造山運動釋1顆原子彈能量

今迎「首波寒流」越晚越冷　最冷剩7度時間曝！濕2天再轉乾

幼兒園老師衰被當小3！心碎喊「如何守住愛情」...網不挺：中招了

啵一聲裂兩半！玻璃杯裝熱茶「沒炸算幸運」　她驚：要小心

甘肅6.2地震百人死亡　行政院：相關單位願適時提供

「LEXUS NX休旅」新改款曝光！配備、安全升級　台灣有望明年導入

她在老公電腦發現「大量性侵照」　主角竟是自己

19歲明星級女大生背包忘公車上　警幫找回...開心喊：要寫在論文

日本爆買UNIQLO「口袋摸出3標籤」！他多付錢嘆：小偷哪都有

蔡英文讚塭仔圳綠竟批獨厚財團　侯辦嗆賴清德欲躲南鐵東移暴行

陳昭仁／Dcard應換法務　函可解決的事非要弄到票

出國好康到月底！桃機消費「滿200折50元」　每天領券都有折扣

快訊／鹿港89歲阿嬤外出　慘遭砂石車撞死

甘肅6.2地震為「拉脊山北緣斷裂」　近日恐再有規模5地震

「高雄最兇車禍」相撞瞬間曝　正妹越線直衝胸口受傷...網友超心疼

生活熱門新聞

馮語婷出賣「長腿閨蜜」照！8千人朝聖

入冬最強冷空氣今南下　首波寒流恐跌破8℃時間曝

他問低門檻月薪4萬5職業！眾人推這行：穩定到退休

首波寒流來了！凍4天最冷10°C↓

勞保多繳4年卻少領57萬！達人提醒避開地雷區

清境停車場收費了　一天清空車露族

六福村、劍湖山全輸了！台灣「最強遊樂園」499萬人朝聖

做完驚覺「保險套脫落」　她驗排卵期急私訊名醫

2024年「5星座」旺到爆！升官加薪勢不可擋

一票人「決定刪LINE」！原因爆共鳴：連看都不看

周五冬至報到！命理師曝「開運6招」

聯合報民調／侯康配追平賴蕭配　49％不喜歡柯盈配

恐跌破8℃！寒流過冬至　1圖看最低點

小孩發燒咳嗽！媽「沒燒去上學、我要上班耶」　醫苦笑

更多熱門

相關新聞

台南餐廳吃到「生肉燒賣」！她結帳竟遭多收錢

台南餐廳吃到「生肉燒賣」！她結帳竟遭多收錢

這樣的衛生品質和服務，著實令人堪憂！有民眾到台南一間遊艇餐廳吃燒賣，咬下去發現是生的，馬上和店員反應，又換了一盤新的招待，卻上了吃過的菜色，結帳金額表明要打折，但明細竟多收餐點的價錢，讓人當場傻眼，掀起討論話題。

兒帶小女生回家！他「照顧10幾年」結局傻眼

兒帶小女生回家！他「照顧10幾年」結局傻眼

兒子招風耳超像隔壁老闆！他怒驗DNA傻了：是像岳父

兒子招風耳超像隔壁老闆！他怒驗DNA傻了：是像岳父

全球最強護照前5名出爐！台灣排名第70

全球最強護照前5名出爐！台灣排名第70

Dcard遭搜索！蔡英文曾參訪　會員破200萬發跡史曝光

Dcard遭搜索！蔡英文曾參訪　會員破200萬發跡史曝光

關鍵字：

匿名公社前妻的逼迫周刊王

讀者迴響

熱門新聞

藝人NONO性侵案偵結！3案不起訴

大牙指控熊抱戲謔「搞不好你會喜歡」　黑人告誹謗吞敗

下周就要結婚！25歲老師穿學校制服突墜樓亡

孫生當街「火車便當」激戰！

現場慘況曝！國3車禍1家3口亡　妻拋飛臟器外露

睪丸爆痛！國中弟忍3天「整顆變黑的」　醫救不回只能切了

爸路倒成植物人　姊妹求法官免去扶養義務

馮語婷出賣「長腿閨蜜」照！8千人朝聖

入冬最強冷空氣今南下　首波寒流恐跌破8℃時間曝

不婚不生！30歲就躺平「每月靠2檔ETF」

「余天破口」衝擊三重綠鐵板　可能綠地變藍天

他問低門檻月薪4萬5職業！眾人推這行：穩定到退休

爸媽帶1歲女國道自撞　一家3口全亡

國道4車追撞3死1重傷　女拋飛路中央遭輾斃

首波寒流來了！凍4天最冷10°C↓

更多

最夯影音

更多
RJ阿傑遭爆「出軌＋尺寸不到8cm」！　他發聲反擊...女coser曝光開房紀錄

RJ阿傑遭爆「出軌＋尺寸不到8cm」！　他發聲反擊...女coser曝光開房紀錄
走斑馬線差點被撞！行人出腳怒踹行動豪宅　下秒慘被「架到路邊」

走斑馬線差點被撞！行人出腳怒踹行動豪宅　下秒慘被「架到路邊」

躺著賺！235支手機不斷電洗錢　月入2千萬...特警攻堅別墅逮人

躺著賺！235支手機不斷電洗錢　月入2千萬...特警攻堅別墅逮人

行人過斑馬線險被撞！怒踹豪車...遭架走理論

行人過斑馬線險被撞！怒踹豪車...遭架走理論

Toyz現身送飲料吸200人到場 館粉搶頭香嗆：販毒狗關一關

Toyz現身送飲料吸200人到場 館粉搶頭香嗆：販毒狗關一關

熱門快報

我叫Ｇail現場唱給你聽

我叫Ｇail現場唱給你聽

12/23 「聲林之王」校園好聲音＆Gail見面會，限時報名再抽早鳥好禮！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

寶島叫賣哥葉昇峻來囉！說的比唱的好聽，他這次帶來年輕走歹路的故事。

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面