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聖誕樹「擺這處」擋財路！命理師曝「6大開運祕招」：旺到明年

（示意圖／翻攝自pexels）

▲小孟老師表示，聖誕樹上要在樹頂掛上大星星，有明亮照耀前方之路的意涵。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

12月最浪漫的節日就是聖誕節，許多民眾都會在聖誕節前幾天擺上聖誕樹、掛聖誕襪來點儀式感，不過可要注意當中的眉角。命理師小孟老師即特別分享「聖誕節6大開運方法和6大禁忌」，特別提及聖誕樹不宜擺放的位置以及相關禁忌，也整理出6大開運法，盼民眾都能趨吉避凶，迎向嶄新的1年。

小孟老師在臉書粉專《小孟老師星座塔羅牌之清水孟》發文分享，12月25日西方聖誕節的開運方法與禁忌：

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開運6方法

1.穿紅色衣物：聖誕節在西方大多穿紅衣帶紅帽，有喜氣的意思，因此平安夜與聖誕節配帶紅色飾品都能招來喜氣。

2.在壁爐旁或床頭放個小襪子：西方相傳聖誕節，聖誕老人會從煙囪滑進，再到床頭或壁爐旁送禮物給小孩，因此在這兩個地方放個襪子，聖誕老人會將禮物放進襪子裡，因此象徵豐收與豐盛。

3.聖誕樹上掛星星：聖誕節要放聖誕樹的人，切記一定要在樹頂上掛上大星星，有明亮照耀前方之路的意涵，也代表新的一年到來，為一切新的開始。

4.可在明亮處放一頭鹿：聖誕節聖誕老人駕著麋鹿與雪撬前來，而麋鹿也是冬天相當禦寒的象徵性動物，因此在明亮處放鹿有抵抗負面運勢的效果。

5.放十字架：平安夜也是耶穌誕生的日子，因此可以在平安夜放個十字架在身上，並且在入睡前拿起十字架禱告祝自己來年平安順利。

6.平安夜要掃塵：西方某些地區和中國習俗很像，我們在過年前一天大掃除，西方也在聖誕節前一天平安夜大掃除，為的也是除舊佈新。

注意6大禁忌

1.聖誕樹不宜放在門打開的45度角財位的位置：因為財位是招財的地方不宜放假樹，建議放門左邊。

2.吃聖誕餐不要剛好13人：因為在西方傳統中13是不吉利的數字，其因是背叛耶穌的猶大，也就是基督的最後晚餐餐桌上第13個就座用餐的人，因此聚餐不宜剛好13個人。

3.不要穿黑衣：聖誕喜紅忌黑，與中國習俗類似，因為西方會將聖誕當新年，因此紅色能招來強大喜氣，黑色會招來負面運勢。

4.聖誕燈泡不掛房間：聖誕燈炮閃閃發亮不宜放房間，容易招來爛桃花，若掛在大門口可以閃爍指引前方之路。

5.交換禮物不宜送手套：西方人認為送手套有挑釁與打鬥的意涵，因此不宜送手套。

6.交換禮物不宜送黃色系禮物與包裝紙：西方人不僅認為黃色系不忠誠，也象徵情色，因此禮物忌送黃色系列。

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▲▼ 。（圖／記者王麗琴攝）

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