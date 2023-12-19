台南餐廳吃到「生肉燒賣」！她結帳竟遭多收錢　曝「高評價」內幕

▲有民眾到台南一間遊艇餐廳用餐，卻吃到生肉燒賣。（圖／翻攝自台南大小事）

圖文／CTWANT

這樣的衛生品質和服務，著實令人堪憂！有民眾到台南一間遊艇餐廳吃燒賣，咬下去發現是生的，馬上和店員反應，又換了一盤新的招待，卻上了吃過的菜色，結帳金額表明要打折，但明細竟多收餐點的價錢，讓人當場傻眼，掀起討論話題。

一名女網友在臉書《台南大小事》社團提到，17日和老公到一間遊艇餐廳享用晚餐，咬了一口燒賣發現是生肉，和服務生反應情況，對方答應要招待一盤新的，結果上的餐點，是他們前面就已經吃過的，「詢問後原來是他又重複上了」。

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因為吃到生肉，他們也沒有胃口，直接結帳要離開，過程中被告知金額打9折，但店員沒有給明細，於是同時要了一份，才發現餐點和茶資多收一份，假如沒有仔細看，就被多收錢了，而且最後沒有任何主管出面處理和解釋。

▲燒賣明顯沒有熟。（圖／翻攝自台南大小事）

女網友痛訴，其實中間還有很多問題，像是桌上沒有衛生紙和碟子，還得去另外一桌拿，詢問店員得到的回覆是：「被別桌拿走了」，而點餐也沒有菜單，只有點餐的畫單，猜想可能是這個原因，導致重複上菜，為此她呼籲大家；「以後吃飯的時候，要注意看看有沒有熟！」

▲臉書原文。（圖／翻攝自台南大小事）

經歷曝光後，引來一番議論，網友紛紛傻眼：「評價那麼高，結果做出這種東西」、「不會想去吃了，也不敢推薦朋友去吃」、「這會吐吧」。後來原PO才發現，評價很高的原因，是因為評論就會送一杯飲料，而非真的是餐點好。

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