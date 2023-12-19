　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台南餐廳吃到「生肉燒賣」！她結帳竟遭多收錢　曝「高評價」內幕

有民眾到台南一間遊艇餐廳用餐，卻吃到生肉燒賣。（圖／翻攝自台南大小事）

▲有民眾到台南一間遊艇餐廳用餐，卻吃到生肉燒賣。（圖／翻攝自台南大小事）

圖文／CTWANT

這樣的衛生品質和服務，著實令人堪憂！有民眾到台南一間遊艇餐廳吃燒賣，咬下去發現是生的，馬上和店員反應，又換了一盤新的招待，卻上了吃過的菜色，結帳金額表明要打折，但明細竟多收餐點的價錢，讓人當場傻眼，掀起討論話題。

一名女網友在臉書《台南大小事》社團提到，17日和老公到一間遊艇餐廳享用晚餐，咬了一口燒賣發現是生肉，和服務生反應情況，對方答應要招待一盤新的，結果上的餐點，是他們前面就已經吃過的，「詢問後原來是他又重複上了」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

因為吃到生肉，他們也沒有胃口，直接結帳要離開，過程中被告知金額打9折，但店員沒有給明細，於是同時要了一份，才發現餐點和茶資多收一份，假如沒有仔細看，就被多收錢了，而且最後沒有任何主管出面處理和解釋。

燒賣明顯沒有熟。（圖／翻攝自台南大小事）

▲燒賣明顯沒有熟。（圖／翻攝自台南大小事）

女網友痛訴，其實中間還有很多問題，像是桌上沒有衛生紙和碟子，還得去另外一桌拿，詢問店員得到的回覆是：「被別桌拿走了」，而點餐也沒有菜單，只有點餐的畫單，猜想可能是這個原因，導致重複上菜，為此她呼籲大家；「以後吃飯的時候，要注意看看有沒有熟！」

臉書原文。（圖／翻攝自台南大小事）

▲臉書原文。（圖／翻攝自台南大小事）

經歷曝光後，引來一番議論，網友紛紛傻眼：「評價那麼高，結果做出這種東西」、「不會想去吃了，也不敢推薦朋友去吃」、「這會吐吧」。後來原PO才發現，評價很高的原因，是因為評論就會送一杯飲料，而非真的是餐點好。

延伸閱讀
車頭貼「山道」…15歲少年瞞爸媽跑山自摔慘死　家屬：勸過多次都講不聽
12星座本週運勢曝　唐綺陽：木星即將順行爽到「2類人」
公務員年薪百萬「女方父母嫌沒用」　他被逼和女友分手

ET快訊
快訊／陳建州告大牙　結果出爐
專利惹糾紛　蘋果2款新品宣布停售
快訊／NONO性侵多女案　偵結出爐
RJ阿傑爆「有女友還約砲」　釣出呱吉：沒人可說是模範生
2023年「10大最可靠汽車」　排行出爐
勞保多繳4年卻「少領57萬」　達人提醒避開地雷區：大吃虧
恐跌破8℃！寒流過冬至　1圖看最低點

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台鐵元旦連假再「加開18列車」　12／21起開放訂票！

台南餐廳吃到「生肉燒賣」！她結帳竟遭多收錢　曝「高評價」內幕

恐跌破8℃！寒流過冬至　1圖看最低點

大突破！　桃捷12／22日起增開2直+2普加班車

台南囡仔「餐廳打工30年」成老董　人生2大轉捩點曝光

做完驚覺「保險套脫落」　她驗排卵期急私訊名醫

小孩發燒咳嗽！媽「沒燒去上學、我要上班耶」　醫苦笑

4星座男「易被綠茶婊拐走」！她一撒嬌…整票淪陷了

7大旺財秘法！　一招吸「人氣」

聯合報民調／侯康配追平賴蕭配！　49％不喜歡柯盈配

RJ阿傑遭爆「出軌＋尺寸不到8cm」！　他發聲反擊...女coser曝光開房紀錄

走斑馬線差點被撞！行人出腳怒踹行動豪宅　下秒慘被「架到路邊」

躺著賺！235支手機不斷電洗錢　月入2千萬...特警攻堅別墅逮人

行人過斑馬線險被撞！怒踹豪車...遭架走理論

驚悚片！騎士闖紅燈被公車撞噴亡　疑雙腿張開擋車仍難抵死神

戴資穎奪冠！IG回顧2023「下半年對自己感到失望」

Toyz現身送飲料吸200人到場 館粉搶頭香嗆：販毒狗關一關

林宥嘉台上唱完..驚喜衝門口送客　「戴頭套拿大聲公」繼續唱：不要拍手XD

林宥嘉首次公開唱《與惡》主題曲　合體陳華唱《想和你看五月的晚霞》

朴娜萊愛上台灣意麵：第一名！　肉圓香菜加爆..好吃到「嗯嗯嗯～」

台鐵元旦連假再「加開18列車」　12／21起開放訂票！

台南餐廳吃到「生肉燒賣」！她結帳竟遭多收錢　曝「高評價」內幕

恐跌破8℃！寒流過冬至　1圖看最低點

大突破！　桃捷12／22日起增開2直+2普加班車

台南囡仔「餐廳打工30年」成老董　人生2大轉捩點曝光

做完驚覺「保險套脫落」　她驗排卵期急私訊名醫

小孩發燒咳嗽！媽「沒燒去上學、我要上班耶」　醫苦笑

4星座男「易被綠茶婊拐走」！她一撒嬌…整票淪陷了

7大旺財秘法！　一招吸「人氣」

聯合報民調／侯康配追平賴蕭配！　49％不喜歡柯盈配

廳舍改建！枋寮警分局暫搬遷　警政工作不打烊

戴資穎年終賽封后積分破9萬大關　BWF最新排名今出爐

現場慘況曝！國3車禍1家3口亡　妻拋飛臟器外露...父女全身血

狼師14度猥褻硬上女學生！教室當洩慾砲房　9個保險套藏書櫃被逮

黑人告大牙誹謗敗訴！北檢認證「遭騷擾不是故意捏造虛偽」

甘肅強震3.0以上餘震已18起　陸專家曝地震原因：地層逆衝型破裂

山本由伸競標進入最後白熱化　各隊陸續提合約超過3億美元報價

印度爆「新冠JN.1變異株」　病例數周呈現增長！新加坡機場也驗出

屏東阿北騎電動車鹽埔探親「沒電刁車」　里港警出手協助　

虞書欣生日趴狂歡「穿超辣」！IG花絮照一轉身　挖大洞直逼臀部

痛痛片！士林短褲正妹吃「無敵星星」　衝馬路直撞小貨車倒地

生活熱門新聞

馮語婷出賣「長腿閨蜜」照！8千人朝聖

入冬最強冷空氣今南下　首波寒流恐跌破8℃時間曝

首波寒流來了！凍4天最冷10°C↓

他問低門檻月薪4萬5職業！眾人推這行：穩定到退休

勞保多繳4年卻少領57萬！達人提醒避開地雷區

清境停車場收費了　一天清空車露族

六福村、劍湖山全輸了！台灣「最強遊樂園」499萬人朝聖

2024年「5星座」旺到爆！升官加薪勢不可擋

做完驚覺「保險套脫落」　她驗排卵期急私訊名醫

一票人「決定刪LINE」！原因爆共鳴：連看都不看

聯合報民調／侯康配追平賴蕭配　49％不喜歡柯盈配

周五冬至報到！命理師曝「開運6招」

尾牙要新人表演　他超無奈：不想上台當小丑

台灣中藥房將絕跡　恐15年內倒光

更多熱門

相關新聞

兒子招風耳超像隔壁老闆！他怒驗DNA傻了：是像岳父

兒子招風耳超像隔壁老闆！他怒驗DNA傻了：是像岳父

一名計程車司機發現兒子竟有一對招風耳，與隔壁麵攤的王老闆長得很像，因此懷疑大陸老婆給他戴綠帽，怒跑去驗DNA，結果出爐，大家全傻眼了。

全球最強護照前5名出爐！台灣排名第70

全球最強護照前5名出爐！台灣排名第70

Dcard遭搜索！蔡英文曾參訪　會員破200萬發跡史曝光

Dcard遭搜索！蔡英文曾參訪　會員破200萬發跡史曝光

Dcard遭搜索！公司傻眼　警見一幕批太誇張

Dcard遭搜索！公司傻眼　警見一幕批太誇張

六都375家診所掛號費變貴　最高2500

六都375家診所掛號費變貴　最高2500

關鍵字：

台南大小事遊艇餐廳燒賣周刊王

讀者迴響

熱門新聞

下周就要結婚！25歲老師穿學校制服突墜樓亡

睪丸爆痛！國中弟忍3天「整顆變黑的」　醫救不回只能切了

爸路倒成植物人　姊妹求法官免去扶養義務

馮語婷出賣「長腿閨蜜」照！8千人朝聖

入冬最強冷空氣今南下　首波寒流恐跌破8℃時間曝

孫生當街「火車便當」激戰！

國道4車追撞3死1重傷　女拋飛路中央遭輾斃

首波寒流來了！凍4天最冷10°C↓

「余天破口」衝擊三重綠鐵板　可能綠地變藍天

已婚男師偷吃高中女！還打男性荷爾蒙助雄風

他問低門檻月薪4萬5職業！眾人推這行：穩定到退休

不婚不生！30歲就躺平「每月靠2檔ETF」

蘋果西打重出江湖！　母公司：衛生局查驗2產線已過關

Dcard二度遭搜索！律師揪1點：真的白目

快訊／4車深夜國3追撞　1死2無生跡

更多

最夯影音

更多
RJ阿傑遭爆「出軌＋尺寸不到8cm」！　他發聲反擊...女coser曝光開房紀錄

RJ阿傑遭爆「出軌＋尺寸不到8cm」！　他發聲反擊...女coser曝光開房紀錄
走斑馬線差點被撞！行人出腳怒踹行動豪宅　下秒慘被「架到路邊」

走斑馬線差點被撞！行人出腳怒踹行動豪宅　下秒慘被「架到路邊」

躺著賺！235支手機不斷電洗錢　月入2千萬...特警攻堅別墅逮人

躺著賺！235支手機不斷電洗錢　月入2千萬...特警攻堅別墅逮人

行人過斑馬線險被撞！怒踹豪車...遭架走理論

行人過斑馬線險被撞！怒踹豪車...遭架走理論

驚悚片！騎士闖紅燈被公車撞噴亡　疑雙腿張開擋車仍難抵死神

驚悚片！騎士闖紅燈被公車撞噴亡　疑雙腿張開擋車仍難抵死神

熱門快報

我叫Ｇail現場唱給你聽

我叫Ｇail現場唱給你聽

12/23 「聲林之王」校園好聲音＆Gail見面會，限時報名再抽早鳥好禮！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

寶島叫賣哥葉昇峻來囉！說的比唱的好聽，他這次帶來年輕走歹路的故事。

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面