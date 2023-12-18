明年逾40國舉行全國性大選　英媒：台灣壓力最大

▲全球超過40國明年舉辦全國性大選。（圖／記者周宸亘攝）



記者張靖榕／綜合外電報導

英媒指出，2024年全球將有超過40國舉行全國大選，是破紀錄的一次，這些國家人口合計占全球40％以上，是民主與獨裁勢力消長的關鍵一年。其中，台灣的總統、立委大選被認定為「壓力最大」，可能引發中美對抗升級，也因此報導稱這一年的選舉是「民主超級盃」（Democracy’s Super Bowl）。

《衛報》旗下《觀察家報》（The Observer）17日指出，明年將是「民主超級盃」，破紀錄的40多個國家舉行全國大選，全球將近一半人口涉入其中，這40多個國家的GDP也占全球很大的份額，不論結果是一起或分開來看，都將進一步奠定21世紀主導的究竟是民主或是獨裁。

這些大選中，有部分是全世界最有影響力和最富有的國家，包括美國、印度、英國，以及最弱的國家像是南蘇丹，還有最專制的國家如俄羅斯、伊朗，以及「壓力最大」的國家，如台灣、烏克蘭。部分國家的大選將是公開、自由且公平，但也許多國家並非如此，甚至有些國家毫無自由可言。

▲民主黨總統參選人拜登與共和黨總統參選人川普。（合成圖／路透）



台灣2024年1月的總統及立委大選是一場受到高度重視的選舉，人民在強烈的外部壓力下投出具有價值的一票，若以台灣為主體的民進黨再次勝選，中國會因惱火可能升級軍事恫嚇，促使美國與區域盟友迅速介入。

全球的自由民主此時正受到中國國家主席習近平、俄羅斯總統普丁等獨裁者，以及匈牙利青年民主黨（Fidesz）等極右翼民粹政黨，還有委內瑞拉、查德等軍事政變策劃者的攻擊、荼毒之際，舉行史上同一年最多場的大選，將有劃時代的意義。

以美國為據點的監督組織「自由之家」在2023年報告中指出，烏克蘭遭俄羅斯入侵導致人權受損，巴西、祕魯等國的政變與政局動盪，以及持續的鎮壓削弱了圭亞那的自由，也限制了土耳其、緬甸、泰國等國家的民主自由。

歐洲奧地利、比利時等國明年也將舉行大選，民族與民粹主義、反移民、仇外政黨在選舉中都將取得進展，複製義大利等國的選舉結果，就連對自身悠久的民主傳統自豪的英國，也還無不能確定明年大選是否能順利進行。

美國總統大選明年底將登場，到時全世界的目光都將這具焦在這場選舉上，若拜登敗給前總統川普，國際秩序將可能朝獨裁威權傾斜，民主的前景恐怕更加黑暗。

雖然報告指出35個國家正經歷政治權利與公民自由的削弱，但也有34個國家的民主自由是有所提升的。