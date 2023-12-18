上完廁所沒有衛生紙　正妹意外發現男友家「超噁習慣」崩潰分手

▲女在男友家找不到衛生紙。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國佛州女子亞歷珊卓(Alexandra Maria Clara)去男友家上廁所時，意外發現對方上廁所竟然不使用衛生紙，讓她覺得非常噁心，最後決定和對方分手，誇張故事在網路上爆紅，獲得110萬人觀看。

居住在佛州坦帕市(Tampa)的亞歷珊卓，她的誇張約會故事近來在TikTok上爆紅，她表示，她前往男友家上廁所時，發現男友家中沒有衛生紙，她原本以為對方可能是剛好用完了，幸好身上還有攜帶面紙，便沒有想太多。

亞歷珊卓表示，當她告知男友衛生紙用完了，對方立即向她道歉，還說下次會去買，然而下次她去男友家時，發現還是沒有衛生紙，讓她非常崩潰，某次和男友逛賣場時，她主動提議要買衛生紙，沒想到男友竟然拒絕，還告訴她從來沒有使用衛生紙的習慣，都是用濕紙巾。

亞歷珊卓氣憤表示，即使她強烈要求，可是男友還是拒絕買衛生紙，她只好把自己買的衛生紙放在車上，每次去男友家時再拿下車使用，結果男友還因為這樣和她吵架，才終於讓她心死，提出分手。

男友的誇張行為引發網友討論，許多女網友表示，「我會立刻和他分手」、「這不只是衛生問題，感覺那名男友根本就不尊重人」、「這是我聽過最奇怪的分手理由」、「只有我覺得，他說不定連濕紙巾都沒有用嗎」。