時力爆收財團人頭政治獻金破千萬　侯友宜：一切依法辦理

▲侯友宜出席宗教活動並受訪。（圖／記者陳家豪攝）

記者鄭佩玟／台北報導

時代力量今（18）日召開記者會質疑國民黨總統候選人侯友宜過去參選新北市長時，大量收受仰德集團董事長許育瑞旗下企業員工的政治獻金，達新台幣1100萬元，涉嫌違反政治獻金法相關規定，呼籲監察院、檢調機關盡速調查。侯友宜則回應，所有政治獻金可供檢驗，一切按照法律規定辦理。

侯友宜中午出席白玉秋竹法王榮任藏傳佛教寧瑪派掌教領袖榮任典禮暨齋僧大會。受訪時被問到，民進黨批「塭仔圳重劃區」，近400公頃土地，僅拿出1.8公頃土地蓋2100戶青年社宅，沒有顧年輕人，而站在財團旁邊，侯友宜表示，規畫塭仔圳土地籌畫，過程中非常感恩新北市民配合，未來塭仔圳有公園綠地水環境、產業發展中心、大學城、社福中心，讓我們的北台灣的發展外，也會讓新北市脫胎換骨，再加上有交通建設，相信新北市會變的更不一樣，大家拭目以待。

侯友宜說，如果大家不相信，也可以到輔仁大學旁邊看看，6000間工廠的搬遷很不簡單，這是大家的群策群力，對這個土地做一個很大的改變，未來可以超過台北市2.6倍的信義計畫區，大家要謝謝公務人員的辛苦。

民進黨總統候選人賴清德為了老家遭批違建五度落淚，侯友宜直言，賴清德把這件事情說清楚，人家要問的問題就說清楚就好。