郭國文4點評柯文哲金融政見　毫無長進、收割、沒考慮年輕人

▲民進黨立委郭國文。（資料照／記者林悅翻攝）

記者呂晏慈／台北報導

民眾黨總統候選人柯文哲今（18日）提出拋金融政策，不過，隸屬財政委員會的立委郭國文撰文批評，柯文哲意圖用提撥的投機方式成立主權基金，是毫無長進，又收割「金融發展局」構想，未提任何強化ESG審查的政見，此外，柯批評央行低利政策卻未提出解方，難道訴求是要求大幅度升息嗎？這沒有考慮年輕人心聲、金融穩定。

郭國文今天指出4大重點，批評柯文哲的金融政策，首先，對於主權基金政見，郭認為「毫無長進」，柯文哲提出「提撥」外匯存底的訴求，但央行的外匯存底，不能無償提撥，即便是新加坡，也不是這樣成立主權基金，新加坡的主權基金除了遵循公司法外，更是在《憲法》授權下成立公司GIC，層級超越法律，所以直接跟總統報告，不是國會。

郭國文說明，對於主權基金財源，新加坡財政部發行專門給央行（MAS）購買的外幣債券，且有關鍵條款：當央行任何時間提出要求，就可以「無償贖回」，來確保央行資產流動性，MAS再將財產交給GIC管理。他認為，台灣可以參考韓國作法，韓國的主權基金是透過專法成立KIC，來「受託管理」外匯存底，也不是直接提撥，財產所有權仍屬於央行，「主權基金是一個大家可以共同努力的重要課題，但意圖用提撥的投機方式來成立，絕對不是方法」。

其次，郭國文表示，他過去多次提出「金融發展局」的構想，也提案要求金管會評估，今年質詢行政院長陳建仁後，金融發展局的訴求獲得行政院重視，才有金管會正在盤點與評估成立金融展局，然而，這段時間以來，不見其他政黨有人有所作為，如今成立金融發展局好不容易有進度，柯文哲名稱中加了「科技」兩個字，就想收割金融發展局，實在「很柯」。

第三，郭國文指出，這幾年他相當注重金融正義議題，民眾黨副總統候選人吳欣盈作為金控千金，對於金融業的實務操作相當熟識，卻沒有提出任何強化ESG審查、企業社會責任等政見，顯示柯文哲無視金融正義，「透過金流，來增加對企業的要求，進一步改變社會，這麼重要的趨勢，在柯文哲的政見當中竟然隻字不提」。

最後，針對柯文哲不斷批評央行低利政策，郭國文指出，這些問題早就討論多年，但柯文哲除了批評外，解方是什麼？難道柯文哲的訴求是要求央行大幅度升息嗎？台灣房貸族多，大幅升息將導致許多年輕家庭負擔暴增，央行這兩年來一共升息3碼，有年輕人向我抱怨，他買房自住，一個月房貸已經暴增6000元，一年增加超過7萬，且美國鷹式升息導致許多金融危機，連聯合國都示警別再升息。

郭國文說，要求大幅升息，就是沒有考慮這些年輕人的心聲，也沒有思考金融穩定，結構性問題絕對不是一次暴力升息就可以解決，柯文哲看似提出金融政見，但內容仍以批評政府為主，並不是要解決問題，這樣的思維是「在野黨」的立場，那只好符合柯文哲的定位，讓他繼續當在野黨了。