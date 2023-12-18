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大陸 大陸焦點 特派現場

湖南出生人口5年砍半！官方：農村不再新增幼稚園

▲▼大陸，月嫂，月嫂合格證書，培訓班，嬰兒，坐月子，月嫂培訓。月嫂正在幫孩子按摩。（圖／CFP）

▲大陸出生率銳減。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

湖南省全年出生人口5年內從90萬人腰斬至41萬人，當地教育局近期印發通知，提出農村地區原則上不再新增幼兒園（幼稚園），城鎮新建義務教育學校辦學規模原則上不超過2千人。

湖南省教育廳廳長夏智倫12月6日在「全省應對學齡人口變化調整優化中小學幼兒園佈局和教師配備工作會議」上表示，未來5年，受出生人口變化的影響，湖南省教育規模、結構將發生顯著變化，中小學「鄉村空、城鎮擠」現象進一步凸顯，教師資源總體呈現農村富餘、城區不足，幼兒教師小學教師富餘、初中高中教師不足態勢，同時普遍存在學科結構性缺員及臨時性缺員情況。

夏智倫指出，當前，應對學齡人口變化，做好調整優化中小學幼兒園佈局和教師配備工作，直接關係到基礎教育發展質量和教育強省建設成效，「各地各校要切實提高責任感緊迫感，準確把握、扎實推進調整優化工作各項重點任務，全面夯實教育高質量發展基石。」

▲▼大陸，月嫂，月嫂合格證書，培訓班，嬰兒，坐月子，月嫂培訓。河南安陽幾名農村留守婦女在家政服務培訓機構學習母嬰保健服務技能從事月嫂職業。（圖／CFP）

夏智倫強調，要合理佈局普惠性學前資源，有序組織幼兒園設並轉撤；要優化義務教育學校佈局設置，推進鄉村小規模學校優化提質和鄉鎮標準化寄宿制學校建設，增加特殊教育學位供給，加快推動義務教育優質均衡發展和城鄉一體化。

湖南會率先進行大力度調整，重要原因是其適齡人口變化快於全國。2021年，全國小學在校生人數相比上年還在增長時，湖南已開始減少。

數據顯示，2021年，全國在園幼兒比上年下降0.27%，而湖南比上年下降0.86%，是全國平均水平的3倍多。湖南2021年減少的在園幼兒人數，佔全國減少的總人數的15%。

2022年，全國在園幼兒比上年下降3.7%，而湖南比上年下降5.8%。湖南2022年減少的在園幼兒人數，佔全國減少的總人數的7.5%。

21世紀教育研究院院長熊丙奇認為，因適齡幼兒減少，幼兒園關停將不可避免。但如果以此為契機，提高幼兒園建設標準，推進「小園小班」建設，提高師幼比，並推進托幼一體化，把2至3歲幼兒的托育納入幼兒園，將有助於拓展和優化現有學前教育資源的配置。

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