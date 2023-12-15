管中閔曬童年帥照「能認出我嗎？」　網狂點名1位：神韻有像

▲管中閔貼出童年照片。（圖／翻攝自管中閔FB）



記者施怡妏／綜合報導

前台大校長管中閔卸任後，對於教育仍不餘遺力，日前前往空中大學演講，會後有位同仁給他一張幼兒園畢業的大合照，讓他回憶起童年，並邀請大家一起玩「找找看」的遊戲，試圖從21位小朋友中，找出管中閔本人，貼文掀起熱議。

管中閔14日在臉書發文，當天前往空中大學演講，結束後有位同仁給他一張老照片，「是我幼稚園畢業時的全班合照，終於確定自己是政大實小幼稚園第二屆畢業生」，透過照片還可以認出幾位老同學，並邀請大家找找看，是否能認出照片中的他在哪，「給我照片的同仁是我小學同班同學的妹妹，真是難得」。

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貼文一出，網友們表示，「第一排右三」、「校長是前排右5，猜對有獎？這張老照片保存真好」、「應是前排右五，神韻有像，這張照片太珍貴了」、「無論如何，怎麼說也一定要選一個最帥的小朋友，否則，人家校長會生氣的」、「第一排左邊第四個」、「我第一眼看，就覺得是第一排左邊第五個」。

其中，最多人猜第一排右邊第五個，不過管中閔沒有公布解答，許多人留言敲碗正確答案。另外還有眼尖的網友發現，後排右邊第二位女士，就是後來成為政大實小校長的陳錦老師，管中閔也證實，「是陳錦老師，另兩位認不出來了，您好眼力」。

其他網友則感嘆，「這是一張攝於有禮義廉恥+尊師重道時代的照片... Good old days」、「每個都好有當年樸實無華的時代氣韻喔」、「感謝當年愛心灌溉的老師們」。