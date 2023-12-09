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陸鼓勵生育標準不一「效果打折」　各界籲全國統一

▲▼嬰兒。（圖／CFP）

▲大陸出生率低迷，地方政府紛紛推出生育激勵措施。（資料圖／CFP）

文／中央社

為扭轉一路走低的生育率，中國地方政府紛紛推出生育激勵措施，但各地標準不一使效果打折扣。中國各界除呼籲全國統一生育補貼標準外，吉林省更將建議中國中央實施「全國一盤棋」，統一補貼標準。

澎湃新聞報導，吉林省衛健委日前在答覆吉林省政協人口資源環境委員會「關於我省少子老齡化問題的建議」時表示，將積極向中國國家衛生健康委提出頂層設計建議，針對目前生育政策提出「全國一盤棋」的配套支持措施。

吉林省衛健委指出，「全國一盤棋」的配套支持措施包括生育、照護、哺乳育兒等假期，將企業員工在育兒假期間的用工成本分擔機制明確化，減輕企業發展壓力；建立統一的生育補貼、托育補貼、住房補貼等經濟補貼機制，減輕家庭養育壓力，確實提升生育政策及配套支持措施的效果。

吉林省衛健委表示，吉林省採取優化流程、簡化程序、細化任務等方式，及時修改「吉林省人口與計劃生育條例」，是中國第1個完成地方性法規修改工作的省區，比國家要求提前1個月完成任務。

在配套支持措施方面，吉林省為此將「按政策生育」的女性勞工產假，在中國國家規定的98天產假基礎上增至180天，男方護理假在15天基礎上增至25天等。

報導指出，中國國家醫療保障局2022年答覆全國人大代表時坦承，目前各地在國家法定產假外的假期設置「差距較大，時長不一，功能定位不甚清晰，法律地位尚不明確」，有必要在國家層面予以統籌研究，推進統一規範，在此基礎上深入研究各類生育假的成本分擔機制，確實保障女性勞工生育合法權益，促進女性平等就業。

此外，中國人口報今年10月發表文章指出，中國各地各自推出有差異的兒童津貼政策，將對推出全國統一的兒童津貼政策造成障礙。由於各地經濟發展水平差異較大，導致各地的兒童津貼政策待遇存在差距，這種情況在一定程度上會影響待遇公平性，從待遇差異中產生的相對剝奪感可能會對年輕人生育意願產生不良影響。

這篇文章提到，絕大部分地方政府推出的兒童津貼政策僅適用二孩及三孩，無助於提高一孩生育率。由於一孩生育是二孩生育、三孩生育的前提，僅向二孩、三孩而不對一孩發放兒童津貼的做法，顯然會限制年輕人的生育意願。

文章呼籲，中國國家層面應盡快研究全國性的兒童津貼政策，強化政策的統一性，確立兒童津貼政策的目標、內容、待遇標準及責任主體等。

過程中，應注重化解地方政策過度零散所產生的不良效應；應在全國範圍內制定統一的兒童津貼標準，同時應建立兒童津貼待遇標準的正常成長機制等。

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