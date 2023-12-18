「地鐵上看A片」被檢舉！陸男遭警帶走「網友反聲援他」

記者蔡紹堅／綜合報導

廣州一名男子日前在地鐵上用手機看A片，被旁邊的乘客發現並檢舉，最後遭到警方帶走，可能面臨罰則。事件曝光後，許多網友都為男子抱屈，認為他只是自己在看A片，也沒放出聲音，沒影響到別人，反而是偷看他手機畫面的人才有問題。

從別的乘客所拍攝的影片中可以看見，一名身穿黃色上衣的男子站在地鐵車廂的鐵柱子旁，低頭看著手機播放的A片，非常專注。

拍攝影片的乘客說，黃衣男子站在車廂的中間看A 片，他站在後面看到了，相信也有別的乘客看到。

拍攝影片的乘客提到，黃衣男子沒有戴耳機，但也沒有放出聲音來，可是畫面旁邊的人都看得到，在公共場所應該是違法了，所以他就檢舉了，「我看到地鐵工作人員把他拉出來，然後交給警方處理。」

▼男子在地鐵上看A片，被一旁的乘客拍下。（圖／翻攝微博）



根據陸媒報導，地鐵的工作人員表示，搭乘地鐵不應該這麼做（看A片），但處理情況要詢問警方。

警方則說，男子的行為涉嫌違反《治安管理處罰法》，但他們還沒處理過類似情況，違法要看達到什麼程度，可能會罰款，或是批評教育。

不過，事件曝光之後，許多網友卻聲援黃衣男子，認為他只是自己在看A片，也沒放出聲音，沒有影響到別人，故意偷看別人手機畫面，還在旁邊偷偷錄影的人才有問題，「偷窺的人才該受罰！」「拍成影片傳播問題更大吧？」「他自己看又沒叫你看，你自己要偷看的！」

律師認為，男子在地鐵車廂內即公共場合觀看不雅影片，不論外放聲音與否，均是違法的，「因為在公共場合觀看不雅影片，具有一定的傳播性，具有一定的社會危害性。」

律師指出，相關行為輕則觸犯《治安管理處罰法》第68條規定， 製作、運輸、複製、出售、出租淫穢的書刊、圖片、影片、音像製品等淫穢物品，或者利用計算機信息網絡、電話以及其他通訊工具傳播淫穢信息的，處10日以上15日以下拘留，可以並處3000元以下罰款；情節較輕的，處5日以下拘留或者500元以下罰款。

律師還說，個人在私密空間觀看不雅影片並不違法，但是在公共場合觀看則是被法律禁止的，「我們要向在公共場合觀看不雅影片的行為說不，警方也要對此類違法行為加大打擊力度，還公眾一個文明乾淨的乘車出行環境。」