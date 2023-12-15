北京最新通報！證實「2輛列車追撞」…515人送醫、骨折102人

記者鄭思楠／綜合報導

北京地鐵昌平線14日晚發生追尾意外，因正處下班高峰期，事故發生時衝力巨大，現場乘客慘擠壓成一團。此前官方宣布30多名乘客受傷，沒有傷亡。北京市交通委员会官方微博15日中午12點左右再度發通報稱，現場處置工作基本結束，共有515人送醫院檢查，其中骨折102人，無人員死亡。





▲北京地鐵昌平線驚傳車廂斷開。（圖／翻攝微博）

通報顯示，12月14日18時57分，地鐵昌平線西二旗至生命科學園上行區間，兩輛列車發生追撞事故，造成部分乘客受傷。事故發生後，市府主要領導立即趕赴現場，指揮調度，成立現場事故處置領導小組，交通、消防、衛健、公安、緊急等部門及屬地政府迅速回應，全力以赴搶險救援，轉運傷員，轉移乘客。

通報稱，14日23時許，人員轉運完畢，現場處置工作基本結束，共有515人送醫院檢查，其中骨折102人，無人員死亡。截至今晨6時，423人已離院，25人留觀，67人住院治療。

根據初步調查，事故原因為雪天軌滑導致前車信號降級，緊急制動停車，後車因所在區段位於下坡地段，雪天導致列車滑行，未能有效制動，造成與前車追尾。

▲現場畫面。（圖／記者任以芳攝）

目前，市府已成立地鐵昌平線事故調查組，將進一步查清事故原因，評估緊急處置工作，深刻吸取事故教訓，嚴肅追究責任，切實抓好整改。

通報致歉稱，「我們對這起事故給乘客造成的滯留、驚嚇、受傷，表示誠摯的慰問和深深的歉意。我們將全力做好傷兵救治和善後工作，將全面排查，認真整改，強化管理，壓實責任，完善極端天氣運轉和應急處置預案，確保城市運作安全。」

此前，據現場畫面顯示，事發時是下班高峰期，地鐵中人擠著人，有乘客表示，衝擊力特別大，故障發生時，一瞬間被平移了四五個座位，車廂瞬間就黑了。

據《冰點周刊》報導，一名事故親歷者回憶，事故發生時，車廂裡所有人都順著衝力往前倒，後面的人壓著前面的人。他看見，有個孕婦被人群壓得腿骨折了，起不了身，只能躺在地上等待救援。