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大陸 大陸焦點 特派現場

北京地鐵斷兩截　乘客：尖叫聲充滿車廂...女子被拋飛鐵軌濺血

記者魏有德／綜合報導

北京地鐵昌平線昨（14）日晚間下班高峰期間突發重大事故，最後兩節車廂與前車脫離，撞擊後變形嚴重。據最新統計顯示，這起事故造成102人骨折，仍有67人住院治療。部分乘客脫險後詳述事發過程仍餘悸猶存，有乘客回憶車廂內尖叫聲四起，手機、眼鏡等物品散落一地，也有人自曝被拋飛至鐵軌上，右後腦血流不止，一旁男孩坐在地上哭喊，「我的腿不動了！」

▲▼ 北京、昌平、西二旗、脫軌、列車 。（圖／記者任以芳攝）

▲北京地鐵昌平線14日晚間發生重大事故，直至15日上午仍在善後工作中 。（圖／記者任以芳攝）

《北京交通》消息指，14日23時許，人員轉運完畢，現場處置工作基本結束，共有515人送醫院檢查，其中骨折102人，無人員死亡。截至今（15）日晨6時，423人已離院，25人留觀，67人住院治療。

▲北京地鐵昌平線嚴重事故。（圖／翻攝上觀新聞）

▲地鐵事故發生後，部分乘客仍餘悸猶存。（圖／翻攝上觀新聞）

一名乘客王聞（化名）表示，當廣播提示下一站是生命科學園，猛烈的撞擊感突然襲來，伴隨著照明燈熄滅，頓時大腦一片空白，再緩過神來時眼前已經倒了一堆人，「地面上散落手機、眼鏡、藥品、手紙等，地鐵上擠成一團，有人撞到了座位邊緣的鈍角或欄桿，有人打起手電筒，勉強照亮倒在地上的傷者，把座位讓給他們。」

另一名乘客透露，我飛出去一米（公尺）多遠，「唯一慶幸的是，冬天都穿著羽絨服，躺下還是軟的。」

▲北京地鐵昌平線嚴重事故。（圖／翻攝上觀新聞）

▲乘客從脫離的車廂內向外拍攝，可以看到對面車廂內仍擠滿人。（圖／翻攝上觀新聞）

曉穎（化名）事發時就在斷裂的車廂裡，她表示，原以為是一次普通的臨時停車，當列車再啓動時，隨即又是一次煞車，「當時感覺兩眼一黑，因為慣性，整個人向後摔了出去，等回過神來，已經從車廂摔到了鐵軌上。」

曉穎發現共有7至8人和她一起摔落到鐵軌上，後腦右側流血不止，胸腔也受到震盪波及而喘不過氣。

▲北京地鐵昌平線嚴重事故。（圖／翻攝上觀新聞）

▲北京地鐵事故傷員被送往鄰近各大醫院。（圖／翻攝上觀新聞）

幸運沒被拋飛的乘客顏鈺（化名）發現，身旁一名男孩哭喊，「我的腿不能動了！」還有一名女生肋骨疼到站不起身來。這時，車廂內的乘客開始尋找甩飛出去的手機、耳機等物品，「她們把受傷男孩的背包取下當靠背，當男孩陷入半昏迷狀態時，其他乘客反覆對他說千萬別睡。」

在救援人員協助下，曉穎送到醫院後，頭上被縫了三針，從CT上看，腦部沒有淤血等症狀。至於顏鈺則是騎著單車自行離去，她透露，「幸好地鐵沒有上高架，也算是劫後餘生了。」

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