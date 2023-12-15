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大陸 大陸焦點 特派現場

直擊現場！北京追尾車廂「嚴重變形」急搶修　百萬上班族受影響　

記者任以芳／北京報導

北京地鐵昌平線昨晚14日發生追尾意外，西二旗站-生命科學園站上行區段一列車車廂脫離，造成515人送醫，沒有傷亡。《東森新媒體ETtoday》記者今（15）前往事發現場附近，清楚可見脫軌列車停在軌道上，兩節車廂之間明顯凹陷變形，正在進行搶修，北京市政府緊急調派免費公車，接駁西二旗站-生命科學園站的乘客，至於其他站點運行已恢復正常。

北京連兩日大雪，昨晚大約七點多地鐵發生故障脫軌意外，事發地點北京地鐵昌平線西二旗站-生命科學園站上行區段，一列車車廂剛從西二旗往生命科學園區出發，不到幾分鐘時間，列車某兩節車廂在運行中脫離，兩節車廂完全分離，最後疏散所有旅客走軌道去最近的西二旗車站。

最新現場處置，共有515人送醫院檢查，其中骨折102人，無人員死亡。截至今晨6時，423人已離院，25人留觀，67人住院治療。

▲▼ 北京、昌平、西二旗、脫軌、列車 。（圖／記者任以芳攝）

▲北京地鐵昌平線列車車廂脫離 。（圖／記者任以芳攝）

由於事發地點第一時間封鎖，《東森新媒體ETtoday》記者今早前往事發點，大批公安警力以及維修車停滿路邊，從遠方可見列車處主要車廂還在現場，兩台大吊車待命，2節事發的脫軌列車也停在軌道上。

經過現場時，可見兩節脫節的列車車廂連結處，車廂上方有明撞擊變形，車門也凹陷，玻璃全部碎裂，旁邊聚集許多搶修工程人員查看，拍照存證。

▲▼ 北京、昌平、西二旗、脫軌、列車 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 北京昌平線脫軌現場緊急搶修。（圖／記者任以芳攝）

周邊還有許多維修車輛裝載工具待命，包括警車和公安也在現場維持秩序。當車輛經過附近時，現場公安立刻大喊，「走！走！快走！幹什麼！」

由於這兩天北京下大雪，本來出行非常不方便，很多上班族和市民等都改搭地鐵，昨晚昌平線西二旗站-生命科學園站發生脫軌意外，嚴重影響北京「中關村」上班族出行，因為這裡是全北京最大的互聯網聚集地，上百萬通勤族。

《東森新媒體ETtoday》記者今早直擊北京昌平線其他站點運行都順利，靠近事發地點站點速變很慢，所有乘客在上車前告知，今日只能在西二旗站下車，搭乘接駁車繞開生命科學園區站，到朱辛莊站換車搭乘地鐵。

▼ 斷軌列車車廂變形。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 北京、昌平、西二旗、脫軌、列車 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 北京、昌平、西二旗、脫軌、列車 。（圖／記者任以芳攝）

▲北京百萬上班族今早排隊搭接駁車。（圖／記者任以芳攝）

北京地鐵昌平線是上班族主要搭乘地鐵路線，尤其西二旗站-生命科學園站是百萬上班族大本營，列車無法直通，造成多人不方便，加上北京剛下完大雪，今日氣溫零下5度，許多上班族排隊等候免費接駁車，周邊交通也非常混亂。

最新初步調查，事故原因為雪天軌滑導致前車信號降級，緊急制動停車，後車因所在區段位於下坡地段，雪天導致列車滑行，未能有效制動，造成與前車追尾。北京市政府已成立地鐵昌平線事故調查組，將進一步查清事故原因，評估應急處置工作。

今日起北京繼續降溫，北京市政府宣布地面和高架線路列車運行安全，所有地面和高架線路均採用人工駕駛模式，採取降速運行措施，發車間隔將會適當拉大，沿線公車增加運能，乘客可按需選擇公交出行。

▼ 北京昌平線西二旗到生命科學園區站今日雙向暫停，改免費接駁車。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 北京、昌平、西二旗、脫軌、列車 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 北京、昌平、西二旗、脫軌、列車 。（圖／記者任以芳攝）

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