北京地鐵斷2半「人疊人」！他目睹孕婦被壓到骨折　驚曝現場慘況

▲北京地鐵車廂斷2截車內畫面曝光。（圖／翻攝自微博／＠duyinghongarts）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸北京地鐵昌平線昨（14日）晚間高峰時間驚傳列車脫節意外，正在運行的列車從中間斷開，兩節車廂從連接處脫節。當局稱，目前已知30餘人受傷，無人死亡。網傳影片顯示，部分車廂外表有撞擊、擠壓痕跡。據親歷者表示，事故發生時，車廂裡所有人都順著衝力往前倒，後面的人壓著前面的人。

據《冰點周刊》報導，據北京市交通委員會官方微博消息，12月14日18時57分，地鐵昌平線西二旗站-生命科學園站上行區段一列車車廂脫離，迫停區間。根據現場乘客發來的定位，事故地點是在西二旗站與生命科學園站的中間路段，具體在二撥子新村和龍域社區公園中間處，地鐵軌道的上方是航太城二橋。脫離車廂在這列地鐵的車尾最後兩節。

一名在事故車廂的乘客王梅（化名）向她的朋友發來訊息稱，衣服上沾上了另一個乘客的血，人抓不穩扶手，為了避免二次塌陷，不敢動，車廂是黑暗的。附近一名受傷的女性等待救護車，身上蓋了好幾層衣服。

李宇（化名）當時在事故地鐵的車頭。他回憶，事故發生時，車廂裡所有人都順著衝力往前倒，後面的人壓著前面的人。當時車廂裡許多乘客都在說，「被追尾了！」人群裡開始有人發生「哎喲」的聲音，還有人不斷詢問「有人受傷了嗎」，有乘客自發給有需要的人讓座。李宇看見，有個孕婦被人群壓得腿骨折了，起不了身，只能躺在地上等待救援。

19時10分，救援人員趕到李宇所在車廂，開地鐵門疏散乘客。下車後李宇才看到，是車廂脫節了。他平常下班也經常乘坐昌平線，但他感覺，今天的乘客比往日更多，晚高峰時人擠著人。

一名自稱在事故地鐵上的乘客在社交媒體上發文回憶，「感覺是被後車撞上了，衝擊力特別大，最開始上車坐在最邊上的位置，故障發生時，一瞬間被平移了四五個座位，車廂瞬間就黑了，當時有乘客在尖叫，不過很快就來電了。」

同在事故地鐵上的陳兵（化名）稱，「（事情）發生得太快，沒太在意細節，感覺突然大家都倒了。」他有深度近視，但眼鏡在撞擊後丟了。他所在的車廂裡，只有一個人傷情較嚴重，頭部出血。

西二旗站是13號線和昌平線的換乘站點。許多互聯網公司入駐西二旗，一些在事故地鐵上的乘客在社交平臺上回憶，他們剛剛下班，準備回家。一名下午5點半下班的人回憶，回家坐昌平線感覺「一停一停的」，和平常不太一樣。一名19點15分許到達西二旗站的乘客，誤以為地鐵限流，還特意發朋友圈提醒朋友，目前地鐵站前排隊20米。

昌平線車廂脫離事故後，西二旗站廣播告知，昌平線地鐵停運，乘客只能坐13號線。地鐵站的廣播提醒昌平線的乘客在站外等待，讓13號線的乘客進站。一名在公司做直播工作的人被告知地鐵停運後，從西二旗站步行至清河站，「平常40分鐘的路程，今天輾轉了3個小時才到家」。但到家後，他又開始後悔，「應該住在公司裡」，他明天要跟進直播活動，必須到崗上班。

事故發生後，乘客在救援人員的組織下，沿著落滿積雪的軌道兩側往西二旗站的方向走。還有人互相提醒，「別太快，走慢點」。當他們抵達西二旗站時，如何回家又成了新問題。附近的公車擠滿了期盼回家的人，叫車軟體排隊要1700多人，有網友稱，等了2個小時也沒打上車。

晚上9時許，北京交通發文稱，事故發生後，應急、消防、衛健等救援力量到達現場，已發現30餘人受傷，無人員死亡，傷患正陸續送往醫院治療，現場正在積極處置。事故原因仍在調查中。

15日凌晨1點，王梅因腿部受傷，還在醫院等待身體檢查。陳兵被大巴車運送到醫院。他回憶，14日晚上22點20分許，他到了醫院，發現有上百人在排隊，醫院為患者提供了水和食物，也搬來了很多座椅。有工作人員告訴他，後續醫療費拿單據報銷，其他賠償問題可以聯繫客服熱線。

北京地鐵之窗訂閱號曾在12月11日發文，為確保12月11日周一早高峰運營安全，北京地鐵公司採取多項措施做好降雪及低溫天氣應對工作，檢修人員對車輛設備設施進行全面檢查。