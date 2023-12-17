陳亭妃女力大爆發政治級巨星一次到位　超過1萬人自發相挺

▲總統賴清德、立委陳亭妃聯合競選總部成立大會，17日下午在安南區安中路與怡安路口舉辦，現場政治級巨星一次到位，現場萬人到場熱情支持。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

總統賴清德、立委陳亭妃聯合競選總部成立大會，17日下午在安南區安中路與怡安路口舉辦，現場政治級巨星一次到位，除了總統蔡英文以及正、副總統候選人賴清德與蕭美琴都親自到場，總統府秘書長林佳龍、立法院院長游錫堃、行政院副院長鄭文燦、前農業部長陳吉仲等都出席力挺陳亭妃。

陳亭妃一開場就帶來令人振奮的「挺台灣應援曲」熱舞表演，將氣氛帶到高潮，迎接台灣隊長蔡英文，兩人並以球棒揮打大型棒球造型的氣球，象徵台南最強女力陳亭妃v.s.台灣最強女力蔡英文總統，女力大爆發，共同揮出強棒出擊。

緊接著台南市長黃偉哲更以象徵台南隊的棒球，傳承給陳亭妃；總統候選人賴清德將戰旗授予安南區後援會長郭福文、北區後援會長黃文宗，並為陳亭妃正式披上綵帶，象徵2024、團結一致。副總統候選人蕭美琴則是和陳亭妃共同忘情吶喊「炸裂蕭美琴、一起炸裂蕭美琴；炸裂陳亭妃、一起炸裂陳亭妃」，6年級女力連線、妃常戰力，共同承擔國家的重責大任。

台南市議會包括民進黨團總召議員郭鴻儀、蔡秋蘭、謝舒凡、陳秋宏、吳通龍、李偉智、陳碧玉、余柷青、邱昭勝、蔡麗青、陳秋萍、朱正軒、陳怡珍、沈震東、周嘉韋、周麗津、林依婷、李啓維、蔡筱薇、鄭佳欣、陳皇宇、李宗霖、趙昆原、林冠維、曾之婕、吳禹寰等全都以行動力挺，到場為陳亭妃站台，展現大團結氣勢。現場湧入超過1萬名鄉親到場支持，當選聲不絕於耳，勝選氣勢如虹。

陳亭妃感性表示，自己7歲就成為黨外最小的助選員，幫爸爸到菜市場以及大街小巷拜票；23歲當選最年輕的議員；29歲當選最年輕的民進黨台南市黨部主委，也是台南第1位女性主委；34歲僅以943票險勝當選立委，跌破眾人眼鏡，可以說是在民進黨最低迷的時候，完成不可能的任務，打亂了國民黨在台南的政治規劃。乘勝追擊，第二屆立委贏對手51206票，第三屆立委連任則是贏了95297票，第四屆立委更是得到全國得票率第一名。從政26年來，從來沒有休息過，每天就是為鄉親在打拼，幾乎都是5點起床，趕第一班6:03的高鐵到台北，開完會、上完節目就馬不停蹄回到台南，這就是妃常女力陳亭妃的日常。

陳亭妃目前擔任立委進入第16年，再加上先前的10年議員經驗，民意代表資歷豐富且完整，爭取的地方建設及福利，不可勝數；擔任立委16年期間爭取超過1200億的基層建設預算，是全國第一名；她在立法院也得到國會公督盟、口袋國會、動保聯盟三大評鑑的第一名，完全沒有讓鄉親漏氣，交出一張漂亮的成績單，絕對是讓選民有感、能引以為傲的。希望大家在明年1月13日能用選票給予她肯定，讓每一張選票票票入匱，給她力量繼續為這片土地努力打拼。