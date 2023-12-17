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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

嘆趙少康主持戰情室白白胖胖　韓國瑜：當候選人後看起來很疲倦

▲▼韓國瑜挺智強，與大安“站”神羅智強街頭開講！。（圖／記者周宸亘攝）

▲前高雄市長韓國瑜。（圖／記者周宸亘攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨新北市立委候選人葉元之今（17）日早上舉辦造勢大會，請來不分區立委排名第一位的前高雄市長韓國瑜和桃園市長張善政一同助選。韓國瑜致詞到一半時，國民黨副總統候選人趙少康進場，韓打趣說道，「少康兄主持少康戰情室時白白胖胖，現在當了副總統候選人，呵呵呵，看起來就比較疲倦一點。」

韓國瑜致詞時稱讚，未來優秀的總統以及優秀的立法院，是整個台灣最重要的兩股力量，過去這8年大家都知道過得很辛苦、不快樂，他有時候在想，如果民進黨做得好的話就繼續做，如果台灣百業興旺、各行各業都賺錢，如果交通、治安、兩岸、外交各方面都很順暢，社會都一片和諧，大家都洋溢歡樂，就像40年前剛出社會的時候，台灣錢淹腳目，當時一片興旺，民進黨只要做得這麼好，「「我相信我們有這個雅量跟肚量讓他們繼續執政。但事實上這8年，我們都過得很不快樂。」

韓國瑜說，民進黨有這麼多優秀的黨員，參與政治之後，就發現他們慢慢變了，跟從前當學生時都不太一樣。途中趙少康進場，韓國瑜笑稱，當候選人真的不容易，「看我們少康兄主持少康戰情室時白白胖胖，現在當了副總統候選人，呵呵，看起來就比較疲倦一點，加油啊！我們幫趙少康加油！」

韓國瑜強調，2024需要最好的總統、副總統、最好的立法院，大家一定要團結一致、集中選票，一隻彩色的鳥再會飛、再會翱翔，也是要兩隻翅膀，中華民國這隻彩色的鳥的兩隻翅膀，一個是總統、一個是立法委員，所以這次一定要勝選再勝選，讓貪污腐敗墮落的民進黨下台！

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