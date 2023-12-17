guys 姐戰綠營　姚正玉：賴拆不拆違建？陳要不要辯論？

▲國民黨台南市立委第三選區（安南區北區）候選人姚正玉，17日赴對手競選總部成立活動現場提出兩問。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

國民黨台南市立委第三選區（安南區北區）候選人姚正玉，17日赴對手競選總部成立活動現場提出兩問，一問賴清德要不要拆萬里違建？二問陳亭妃，是否接受她的辯論邀約！

現場由於警方和特勤中心嚴格交管，姚正玉偕市議員李中岑的宣傳車被警方擋在安吉、安中路口。姚正玉表示，賴清德的萬里違建是事實，面對外界質疑，賴清德幾度落淚，卻始終沒有處理決心。相較於立委陳亭妃安南總部被檢舉違建，陳亭妃 立刻表明「若是違建就拆」，兩人面對違建指控的態度實在差很大。

李中岑也表示，一般民眾的違建必須拆除，賴清德的老家違建，憑什麼有特權可以不拆違建；民進黨貪腐執政，大家缺什麼、民進黨就賺什麼，大家無法忍受，1/13選舉必須政黨輪替、支持侯康、台灣才好康。

姚正玉說，賴清德是總統候選人，面對自家建築是否是違章的指控，社會大眾所關注的不只是違建個案會如何處理，而是候選人的態度、誠信與危機處理能力，如今，一件單純的違建卻「賴著不拆」，看來，誠信、能力、守法精神都禁不起考驗。

賴清德從政以來，對外皆以高道德標準要求別人，現在碰到自家違建問題，卻畏縮、迴避，凸顯其「嚴以律人、寬以待己」、硬拗、不認錯的人格特質。國民黨副總統候選人趙少康已宣示，只要賴清德拆違建、趙少康就辭中廣董事長，但直球對決3天，很遺憾賴清德完全沒有回應。

另外，姚正玉指出，她早已向對手陳亭妃邀約辯論，希望雙方能就辯論的內容、時間、地點進行協商，卻遲遲沒有得到回應，距離投票日剩下不到1個月，此行希望對手能給一個答覆。

姚正玉表示，陳亭妃要爭取立委連任，過去有什麼問政成果？未來從政方向會不轉換跑道去選市長？都應該接受檢驗、透過辯論讓選民了解。此行藉賴清德出席陳亭妃活動的機會，她希望能在賴清德的見證下，陳亭妃對於要不要辯論可以給一個答覆。