國民黨黨徽跟我頭頂很像！　韓國瑜：投政黨票時看到頭頂就蓋章

▲韓國瑜挺智強，與大安“站”神羅智強街頭開講造勢。（圖／記者周宸亘攝）

記者鄭佩玟／台北報導

2024大選決戰倒數，藍綠火熱交鋒，前高雄市長韓國瑜今（17）日為台北市六選區立委參選人羅智強站台街講。現場支持者喊出「韓國瑜當院長！進立院當院長！」韓國瑜則笑著提醒，政黨票看不見他的照片，但是國民黨徽就和他的頭頂很像，看到他的頭頂就蓋章就好。

韓國瑜致詞時痛批，這8年受夠民進黨的貪污腐敗，就連創黨大佬但如今都逐個跳出來指責、批判他們的親生兒子民進黨，3年疫情沒有疫苗、口罩，就連熱心宗教人士要進口疫苗還被阻擋，雞蛋也變「混蛋」。

韓國瑜指出，小老百姓最想要的就是安居樂業，一代一代更有智慧、有競爭力，但這8年受夠了民進黨的貪污腐敗，就連創黨大佬林正杰、許信良和施明德等，40年前的打拚犧牲健康、自由，但如今都逐個跳出來指責、批判他們的親生兒子民進黨，做夢都沒想到親生兒子貪汙腐敗這麼嚴重。

韓國瑜指出，台灣3年疫情沒有疫苗、口罩，什麼都沒有，就連熱心宗教人士要進口疫苗還被阻擋，民生雞蛋也變成混蛋賣出去，民進黨像話嗎？且國民黨立委馬文君先前質疑國防部潛艦國造有黑幕，民進黨就因為馬文君擋人財路而全部攻擊馬文君。

韓國瑜也讚，羅智強散發出不同的光和熱，代表勇敢、理想和正義，是靈魂純潔的民意代表，進入立院後一定會傾聽民意，2024需要正派的羅智強，有些人把權力當搖錢樹，有些人則把工作當成苦行僧，羅就是後者。張斯綱則陷入苦戰，羅、張屬年輕少壯派，時代會進步，長江後浪推前浪。