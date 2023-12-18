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台中五選區莊競程拚連任　寒風中掃金谷市場當「暖男」

▲陷苦戰！中五選區莊競程拚連任，掃金谷市場當「暖男」。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲台中第五選區立委候選人莊競程拚連任，今天在寒風中掃金谷市場當「暖男」，文宣小物暖暖包超受好評。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

立委選戰升溫，總統府秘書長林佳龍17日陪同台中市第五選區（北區、北屯區）立委參選人莊競程到位在北屯區的金谷市場掃街拜票。林佳龍、莊競程掃街同時也化身「暖男」，送上兩片入手握式暖暖包的文宣小物，由於今天氣溫驟降，民眾冷滋滋，大受婆媽歡迎，還有人笑說是最有溫度的「文宣」。

林佳龍表示，莊競程選情非常的緊繃，他認為，最後勝選的關鍵，就是投票率，至於民調是參考。莊競程是台大醫學工程學研究所博士，為人謙虛又勤快，專業問政獲得公督盟評鑑為優秀立委，是最好推銷的產品，未來如何加強投票率，是衝刺的重點，強調莊競程的選情非常的苦戰，但很有希望。

▲陷苦戰！中五選區莊競程拚連任，掃金谷市場當「暖男」。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲總統府秘書長林佳龍17日陪同台中市第五選區立委參選人莊競程到位在北屯區的金谷市場掃街拜票。（圖／記者游瓊華翻攝）

莊競程指金谷市場外面昌平路上看到的電線桿地下化，提到這是過去幾十年來做不到的，未來將耗資1500萬元，拆除約129隻電桿，今年已開始逐段施工，預計於明年中旬，完成該路段電線桿全面下地。

莊競程補充，這些年來所提出的政見，都一一在實現。例如，爭取育兒津貼從過去的3500元提高至5000元，另外，第2胎及第3胎以上幼兒也會再加發，第二胎可領6000元、第三胎以上可領7000元。

在自來水改善方面，爭取到自來水管老舊汰換，以及在大坑自來水缺水的地方，補齊自來水管，讓民生用水獲得改善；至於教育方面，爭取23億的校園建設經費，提升教育環境。未來會更加努力，在立法院衛環委員會推動更多的健康醫療法案，守護大家的健康。

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