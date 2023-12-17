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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

選戰觀察／屏東在地聯盟+基本盤　侯友宜有望與賴拉鋸10％內

▲侯友宜日前出黃明賢競總部成立大會 。（圖／記者崔至雲攝）

▲侯友宜日前出黃明賢競總部成立大會。（資料照／記者崔至雲攝）

記者蘇晏男／屏東報導

國民黨總統候選人侯友宜近日頻往中南部拉抬選情，在屏東方面，侯除今（27日）晚將出席屏東競選總部成立大會外，據了解，為了補足侯在屏南的知名度，地方規劃由副總統候選人趙少康替侯出馬，出席恆春、東港中型造勢，隔天由侯在屏南車掃。其實，國民黨地方樂觀認為，雖藍在總統票上要贏綠有難度，但估計有望將拉鋸縮小到10％內，而屏北立委候選人黃明賢也有機會讓綠地變藍天。

國民黨屏北選區推派現任議員黃明賢對上尋求連任的民進黨立委鍾佳濱；屏南方面，蘇孟淳代父蘇震清出征，民進黨則由前縣府民政處長徐富癸參戰，原本國民黨屏東縣黨部屬意蘇清泉上陣，但蘇清泉意願不高，提議與蘇震清聯盟，最後黨中央決定屏南不推人，蘇清泉進入不分區名單，讓地方黨部灰心，因為泛綠分裂加上蘇清泉在2022縣長選戰屏南部分得票數勝周春米，有機會綠地變藍天。地方黨部也憂心「禮讓」會衝擊侯友宜選情跟政黨票。

據掌握，屏北民調結果，黃明賢跟鍾佳濱已在誤差範圍內。輔選人士指出，黃在大票倉屏東市聲勢好，能夠補足弱勢區域，加上鍾佳濱在地方組織上的弱勢、選服不足、綠營派系問題、黃明賢父親、前屏東縣議長黃國安與立法院前院長蘇嘉全交情好，讓黃有機會能夠翻轉屏北，不過仍不得輕敵。

屏南因為國民黨沒有提名立委，牽動總統及政黨票選情甚深。黨務人士指出，屏北有推出立委候選人，候選人會到各鄉鎮拜票、開小型聚會或中型造勢會，達到固樁、讓選民認識侯友宜的機會，但屏南就沒有人做，也因此侯能露臉的場合較少，當地選民對侯較陌生。

據了解，國民黨中央為補足這塊，希望侯友宜能到屏南地區拜票，至少到主要的街道車掃、廟宇拜廟，讓當地人知道侯有來。地方規劃12月24日有恆春、東港兩場中型造勢，先由趙少康出馬，並預定12月25日再安排侯到屏南車隊掃街，讓選民看到侯本人、握到手，來強化投票率。

▲蘇清泉。（資料照／記者屠惠剛攝）

▲蘇清泉。（資料照／記者屠惠剛攝）

此外，蘇清泉擔任侯友宜屏東競總主委，又是不分區立委候選人，目前主責國民黨屏南地區的選情，先前蘇清泉提出與蘇震清父子的「在地聯盟」，一個月來已經在檯面下運作中，像是蘇清泉與侯友宜屏東競總顧問團總團長簡太郎有替蘇孟淳競總成立大會站台，且蘇清泉也安排幾場說明會、聚會，補強屏南藍營選情。而屏東縣黨部方面因為立場，原則上不介入。

黨務人士表示，政黨票方面，屏東仍是綠大於藍，以目前情勢來看，藍營基本盤會守住，加上下架民進黨的氣氛，會出來投票的藍營支持者幾乎會投給侯友宜。再加上之前挺郭議長周典論已公開表態挺侯，也為侯的選情注入強心劑。

據悉，民進黨總統選舉向來在屏東的選情上，支持度基本上都會過半，但民進黨總統候選人賴清德目前民調一直無法穩定拿下4成的支持度。地方人士指出，賴清德不像總統蔡英文能夠吸引年輕人，加上屏東人民確實對民進黨的執政沒有很滿意，樂觀認為，雖藍在總統票上要贏綠有難度，但估計有望將拉鋸縮小到10％內。

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