民雄工業區紅線違停多　賓士車主趕著參加落成典禮一停2小時

▲嘉義民雄工業區會計師趕參加落成典禮，將自家紅色跑車停在紅線停好停滿 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣民雄鄉16日一紅色轎跑車違停於路邊紅線，經一旁廠家警衛勸說及路過民眾建議停其他安全區域，但車主仍不採納，最後仍執意將車停在紅線上，隨後轉身就往對面新落成的廠區去參加典禮，民眾事後向《ETtoday新聞雲》反映，該工業區很多紅線，但不管上班日或假日仍很多車輛違停放，警察不巡邏取締，等到事情發生才呼籲也於事無補。

據了解，事件發生16日上午10時許，路過民眾及園區警衛看見紅色賓士雙門跑車違停，一度勸離，但女車主說自己是要參加對面廠區落成典禮，隨後就把車停在紅線路段，但她不聽勸，反倒一副除非警察來才要開走的樣子，紅線違停也相當不在意，前後停了2個多小時。

經記者實際到現場了解，當天為一食品加工廠新建大樓落成，李姓駕駛為該集團配合的會計事務所負責人，車輛也確實將紅線停好停滿，因為工業區周邊相當多紅線，各工廠內部還是都有停車場，路邊沒有停車格只有少數的非紅線區域，對於洽公需求民眾大多都會開進洽公廠房，昨天應該是賓客車輛太多，導致車主臨停不及所致。

▲ 嘉義民雄工業區紅線違停效果不大 。（圖／翻攝GOOGLE）