貨車紅線違停害醉騎士撞亡　挨批拒賠卻因新冠疫情逆轉

▲醉騎士自撞路邊貨車車尾身亡，法官認定貨車紅線違停、車主也有過失責任。（示意圖／視覺中國CFP）

記者黃哲民／台北報導

北市一名李姓蔬果商去年深夜紅線違停小貨車，隔天清晨遭林姓醉漢騎機車撞上車尾，林男傷重不治，一審指林男為肇事主因，李男違停也有責任，依過失致死罪判刑6月、緩刑5年，檢方上訴指李男沒依約賠償死者家屬105萬元，台北地院二審查明雙方因新冠疫情重談和解40萬元並付清，改判5月徒刑、緩刑3年定讞。

判決指出，本案發生於去年（2020年）2月14日清晨4時許，林男醉醺醺騎機車行經北市忠孝東路，一頭撞上路邊一輛小貨車車尾倒地，送醫急救1小時仍傷重不治，被驗出體內血液酒精濃度高達204mg／dl，換算呼氣酒精濃度約每公升1.02毫克。

遭撞小貨車是蔬果販李男事前停放，雖緊靠路邊沒佔用車道，但因現場劃設紅線禁止停車，李男仍被送辦，一審指林男酒測值顯示他即使走路也走不穩，遑論騎機車上路，何況事發時來往車輛稀少、現場還有2個毫無障礙的車道可供行駛，林男在本案事故應負主要肇事責任。

不過法官指李男違停紅線路段，與本案事故有因果關係、確有過失責任，考量李男向到場警員自首、允諾賠償死者妻兒共105萬元達成和解，一審今年（2021年）4月依過失致死罪，判李男6月徒刑、得易科罰金18萬元，緩刑5年。

檢方之後依死者妻兒請求上訴，指李男沒依約分期賠償，犯後態度不佳，應撤緩刑另做適當判決。李男喊冤受新冠肺炎疫情影響，生意難做，加上他每天進出疫情熱區、要配合採驗與自主管理，收入減少很多，所以和死者妻兒重談，改以40萬元和解，他已在今年8月付清。

法官查明李男所言屬實，加上林男酒駕撞車是本件事故主因，李男偶因一時疏失而觸法，酌減改判他5月徒刑、得易科罰金15萬元，並將緩刑期限減為3年，全案定讞。