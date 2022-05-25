躺地阻「螃蟹夾」拖吊愛車　運將辯氣急攻心...二審逆轉判有罪

▲警方拖吊違停小黃，遭運將耍賴阻撓。圖非本件當事人。（示意圖／翻攝自Facebook／汐止警好讚）

記者黃哲民／台北報導

新北一名郭姓小黃運將前年紅線違規停車被拖吊，他當街耍賴蹲坐拖吊車俗稱「螃蟹夾」的拖吊夾上，企圖阻撓警員執行公務，結果車子仍被拖走，他還被依妨害公務罪嫌送辦，郭男堅稱當時氣急攻心而癱軟不支倒地、沒有襲警，一審判他無罪，上訴後，高院指郭男一再干擾「螃蟹夾」，構成對公務行為的「強暴」阻礙，逆轉改判他拘役30天，可上訴。

本案發生於前年（2020年）9月9日下午1點多，郭男將計程車違停在新北市板橋區一處紅線路邊，轄區海山警分局交通隊警員協同拖吊車司機，將郭男座車後輪架上輔助輪、前輪以「螃蟹夾」抬起，正準備開走，郭男從對街衝來拍打拖吊車駕駛座車門，要求開單就好、別把車拖走。

司機叫郭男有事去找警員講，他不能作主放車，郭男乾脆走到拖吊車與被拖吊的小黃中間，站上「螃蟹夾」阻撓拖吊車駛離，警員過來勸說拖吊上架程序已完成，請郭男若不服，可以申訴，郭男不聽，站累了改成蹲坐著「螃蟹夾」，最後說身體不舒服，直接躺在路面並把雙腳搭在「螃蟹夾」上。

警員怕出意外，呼叫救護車到場要把郭男送醫，郭男拒絕起身，僵持約20分鐘，還出現吃鑰匙與異物等自殘行為，警員和趕來支援的派出所警力在救護人員檢查確認郭男身體無礙後，一起把郭男拉離現場並拖走違停小黃，將郭男當成現行犯逮捕，依妨害公務罪嫌送辦。

郭男喊冤，聲稱他在拖吊車還沒「移動」前就趕到，拖吊車司機卻故意駛離，警員也沒秉公依法處理，害得他氣急攻心而癱軟不支倒地，他沒對警員做任何強暴脅迫行為，不構成妨害公務。

一審指警員當時佩戴的密錄器所錄畫面顯示，郭男只有賴在現場坐、躺、不起身等消極阻擋舉動，警員雖斥喝郭男「不要躺在這邊」、「躺在地上幹什麼」等語，但警員作證自認沒受到郭男暴力脅迫，也沒因郭男的舉動而心生恐怖，據此判決郭男無罪。

檢方上訴後，高院二審指妨害公務罪所指的「強暴」行為，並不以執行公務的公務員，是否受到暴力對待為限，立法宗旨應為「物理有形力阻礙公務執行」，郭男本案任意站立、蹲坐，雙腳置於「螃蟹夾」而阻止執行拖吊，已構成對公務行為的「強暴」阻礙，考量他要養家活口，逆轉改判他拘役30天、得易科罰金3萬元，可上訴。