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徐巧芯紅線違停風波延燒　信義分局長王寶章說明公布影像關鍵

▲▼徐巧芯記者會。（圖／攝影中心攝）

▲市議員徐巧芯召開記者會對外說明紅線違停遭開紅單疑雲。（圖／攝影中心攝）

記者張君豪／台北報導

日前國民黨籍台北市議員徐巧芯因紅線違停引發外界討論，結果27日台北市警局為彌平各界臆測，當天公布信義警分局警員到場開單的密錄器影像，希望釐清「違停告發、勸導爭議及員警瀆職」」聲浪，信義警分局解釋，因分局長王寶章審視影像，認定過程尚無公開必要性，才會第一時間請轄區派出所長向媒體及外界民眾說明、還原事發經過。

▲▼徐巧芯違停密錄器畫面。（圖／翻攝自Facebook／徐巧芯）

▲徐巧芯違停密錄器畫面。（圖／翻攝自Facebook／徐巧芯）

信義分局長王寶章強調，5月23日向林亮君議員說明「密錄器公布需要當事人同意」時，係因調閱影像依據個人資料保護法、符合警察職權行使法，需經當事人同意並提出申請，但王寶章坦承，當時因在議員研究室討論太多問題，過程中把「密錄器影像公布需機關首長同意」講成「需當事人同意」自覺造成林亮君議員、苗博雅議員認知上困擾，分局長王寶章31日晚間發表正式聲明表達歉意。

信義警分局長王寶章說：因紅線違停開單案件，屬單純交通違規事件，他起初認為無公開密錄器之必要，但經外界連日討論、臆測不斷，輿論風向已造成外界錯誤認知，並對警察執法公正性產生質疑。因此在5月27日王寶章決定公布密錄器影像，以維護警方執法公信力，並且禮貌性致電市議員徐巧芯告知，徐議員也同意，希望警方公布影像以正視聽。

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