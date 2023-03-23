停紅線罰3千賭氣「吃完早餐再走」　多待10mins再噴2萬還扣照半年

▲陳姓男子開車紅線違停被告發，堅持在一旁豆漿店吃完早餐再移車，因此多挨1張2萬元罰單並吊扣駕照半年。（圖／翻攝Google街景地圖）

記者黃哲民／台北報導

陳姓男子去年（2022年）開車在新北市停在紅線路段吃早餐，警員告發他違規停車，要他立刻開走以免繼續妨礙上班尖峰車流，陳男簽收300元罰單，堅持再花10分鐘吃完早餐才走，警員加開1張「不聽制止」的罰單，不僅要罰2萬元還吊扣駕照半年，陳男提告聲稱願繳罰單，但央求保住駕照以便開車接送母親就醫，台北高等行政法院判他敗訴確定。

本案發生於去年3月1日上午8點多，陳男把轎車停在永和區永和路1家豆漿店門前紅線路段，下車到店裡吃早餐，交通警員發現上班車潮打結，過來查看，陳男從店裡跑出來，簽收警員開立的違停告發單，轉頭要回店裡，警員叫他立刻移車、不然繼續開單，陳男回嘴「不是要間隔2小時才可再開單？」

警員指陳男違停已妨礙交通，不馬上開走可再告發，也可通知拖吊，陳男蠻不在乎，對警員揚言「你就開吧」、「你就吊吧」，堅持「我吃完東西再走」，警員見陳男勸不聽，當場加開1張「不聽勤務人員制止」的告發單，陳男拒簽收，10分鐘後才把車開走，警方將2張告發單都移送新北市府交通事件裁決處處理。

事後陳男違停行為被裁罰300元，「不聽勤務人員制止」行為被重罰2萬元，並須吊扣駕照6個月。陳男繳清300元罰單，申訴「不聽勤務人員制止」罰單但無效後，改提告抗罰，他否認不服取締，聲稱當時以為警員要連續告發違停，所以跟警員說吃完早餐就走，「這也算不服取締嗎？」

法官指開單警員的密錄器影像顯示，警員已說明陳男違停影響車流、有造成交通事故的風險，一再催促陳男把車開走，不然將依法舉發「不服稽查取締」，陳男卻反覆爭論、就是不肯移車，確已「拒不配合」，而罰緩2萬元與扣照半年，也符合法定《違反道路交通管理事件統一裁罰基準表》所區分的裁罰標準。

法官不採信陳男辯稱沒聽見警員要告發他不服取締的說詞，認定他拒簽代表已知第2張罰單的內容，一審新北地院行政訴訟庭判陳男敗訴。陳男上訴台北高等行政法院，放低姿態表示若不服取締真的是他的錯，他願撤告並繳納2萬元罰單，但央求別扣照，他常需開車接送母親就醫，二審指陳男上訴無理由，仍判他敗訴，還須負擔1050元訴訟費，全案確定。