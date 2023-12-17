　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

反指林楚茵參加兩岸文化聯誼行活動　徐巧芯：新潮流要不要先辦？

▲國民黨台北市議員徐巧芯。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨台北市議員兼立委候選人徐巧芯。（圖／記者林敬旻攝）

 記者蘇晏男／台北報導

2024大選進入白熱化，傳台北市逾40名里長從今年6月起，帶著里民、親友，陸續到中國大陸接受招待，被質疑是對岸統戰手法之一，近日遭檢調約談。國民黨台北市立委候選人徐巧芯今（17日）指民進黨立委林楚茵2014年曾出席一場兩岸文化聯誼行活動，並批「綠能你不能」。徐巧芯說，「我就問新潮流一句話，要不要先辦林楚茵啦」。

徐巧芯17日表示，民進黨可以去大陸交流好棒棒，國民黨去就用反滲透法抓起來？「綠能你不能」已經到喪心病狂的地步。這起事件起因於民進黨新潮流議員發動，導致前幾天檢調大規模搜索40多位台北市的里長，其中大多是國民黨籍，甚至文山區佔了50%、信義區佔了30%，還扣押手機，綠營司法介選演都不演。

「可是，為什麼林楚茵去大陸就可以？」徐巧芯指出，2014年的新聞，「兩岸文化聯誼行活動於日前落下帷幕。每當一年一度『情係』活動到了説再見的時候，兩岸文化界人士心中都充滿了美好的回憶、依依不捨和對下次再相見的期待⋯⋯ 這時走出了台灣知名主持人、三立電視台女主播林楚茵。只見她在一隻模擬的電視框中露出笑臉，向觀眾介紹『情係三晉』走過的一路行程。」

徐巧芯表示，林楚茵是民進黨不分區立委，今年還連任安全名單，老公是陸委會副主委，林過去拍抖音、看愛奇藝、買淘寶都不手軟，到大陸「情系三晉」，民進黨完全沒意見，但對於基層到大陸自費旅遊，卻說要嚴查嚴辦？這不是綠色恐怖，什麼是綠色恐怖？反滲透法就是一部東廠惡法，「我就問新潮流一句話，要不要先辦林楚茵啦」。

ET快訊
家有19貓怎只有幾隻？　媽床墊一掀笑翻：聚賭被抓到
聽到手機鈴聲　發現冰冷遺體...妻子心碎
30年來第一次！盧秀燕露美白雙腿　羞喊沒林志玲漂亮
帝王行人來了　斑馬線跳舞...超扯慢動作罰500
快訊／NBA本季輸最慘！　超糗「53分慘敗」
嬌妻新婚夜「沒流血」！夫衝急診室逼驗處女　醫一看：你不夠長
暖暖包「搓5分鐘還不熱」　一票人做錯！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

藍里長疑違《反滲透法》被約談　國民黨團：民進黨儼然復辟戒嚴

搶救行動延伸到高雄　王義川回鄉高喊：守住左營楠梓的李柏毅

30年來第一次！盧秀燕露雙腿挺侯友宜　羞喊沒林志玲漂亮

總統立委一起選比較好？　游盈隆分析弊病：強化「贏者全拿」惡果

遭控昔參加兩岸文化聯誼　林楚茵：受三立指派參加訪團

反指林楚茵參加兩岸文化聯誼行活動　徐巧芯：新潮流要不要先辦？

國民黨黨徽跟我頭頂很像！　韓國瑜：投政黨票時看到頭頂就蓋章

侯友宜搶攻向上市場！捧女童小臉問好　婆媽太熱情Delay20分鐘　

3千人頂寒風挺顏寬恒　盧秀燕：顏家爭取200億建設地方

再籲賴清德拆違建就辭中廣董座　趙少康：怕人破壞還派兵駐守？

《單身即地獄》女成員狂放電　Dex一秒看穿伎倆：把下巴抬起來！

跳完《天鵝湖》改跳「科目三」　俄國芭蕾舞團巡演爽翻陸網

國中女落軌...台鐵區間車急煞　列車長狂奔救人「白襯衫染紅」

瑞芳知名景點「象鼻岩」崩坍　象鼻斷裂墜海...現場直擊畫面曝

新北瑞芳「象鼻岩」崩坍　長象鼻硬生斷裂畫面曝光

駕駛見行人「站斑馬線聊天」　苦等1分鐘...掀3派網友吵翻

阿本公開「7月和男友交往」　認有過一夜情..盼網友：放過偶像

夫妻花9小時辛苦「搓出小貓咪」　大橘子默盯3秒...果斷巴頭退貨

見男同學全程跟唱…婁峻碩cue上台！　「然後他就炸了」網驚：超強

高雄毒品通緝犯3年不報到　遭警攔查稱：等有緣人抓我

藍里長疑違《反滲透法》被約談　國民黨團：民進黨儼然復辟戒嚴

搶救行動延伸到高雄　王義川回鄉高喊：守住左營楠梓的李柏毅

30年來第一次！盧秀燕露雙腿挺侯友宜　羞喊沒林志玲漂亮

總統立委一起選比較好？　游盈隆分析弊病：強化「贏者全拿」惡果

遭控昔參加兩岸文化聯誼　林楚茵：受三立指派參加訪團

反指林楚茵參加兩岸文化聯誼行活動　徐巧芯：新潮流要不要先辦？

國民黨黨徽跟我頭頂很像！　韓國瑜：投政黨票時看到頭頂就蓋章

侯友宜搶攻向上市場！捧女童小臉問好　婆媽太熱情Delay20分鐘　

3千人頂寒風挺顏寬恒　盧秀燕：顏家爭取200億建設地方

再籲賴清德拆違建就辭中廣董座　趙少康：怕人破壞還派兵駐守？

藍里長疑違《反滲透法》被約談　國民黨團：民進黨儼然復辟戒嚴

韓網熱門／泰民SOLO開唱「外套裡面沒穿」　舞者一掀開全瘋了

2023臺北馬登場　近3萬跑者甩掉藉口跑起來

太陽高掛「駭客」馬里安球衣　31號成隊史第11個退休背號

美國核動力攻擊潛艦抵南韓釜山　威懾北韓

步行9天8夜58間宮廟！「路跑媽祖」抵台南　徐榛蔚揹駕回鑾

「紅斑性狼瘡」併發腎炎將洗腎　醫：積極治療可逆轉腎

眼睛牙齦異常出血！超罕見惡性淋巴瘤新藥納健保　病友燃希望　

《咒術》特級咒靈「真人」聲優談配音：人類一面變得越來越明顯

40歲當阿嬤「孫子和小兒子只差5歲」！日模MALIA結4次婚　18歲生第一胎

警察撿到走失二哈打給主人　要求播歌認狗：跟著唱94我家狗

政治熱門新聞

他譏柯文哲「柯米巴原蟲」　1800張椅子變出萬人到場

柯文哲台南造勢多少人？　他算最多4千人

賴清德批服貿讓人來台搶工作　馬英九：頭殼壞去

侯友宜台中競總成立　短褲亮相喊「撩落去」

柯文哲台南造勢狂轟賴清德　黃國昌曝光現場空拍圖

黃捷動漫祭發「超商妹認親卡」！現場搶爆

吳釗燮任內與7國斷交　游盈隆舉3事：足可歷史留名

韓國瑜首度替蔡壁如站台遇斷電　妙回這句

執政惹民怨「政策出問題還是溝通出問題？」　蕭美琴：兩者都檢討

盧秀燕穿短褲挺侯　羞喊腿沒林志玲漂亮

直擊／侯友宜回防新北掃街人氣爆棚！　支持者擠爆菜市場

選民喊一黨獨大需制衡　蕭美琴提3理由：不會擔心沒制衡權力

4黨不分區立委參選人誰最有錢？　國民黨5億男「1人抵3黨」

盧秀燕站台蔡壁如！喊揭3大密案

更多熱門

相關新聞

國民黨黨徽跟我頭頂很像！　韓國瑜：投政黨票時看到頭頂就蓋章

國民黨黨徽跟我頭頂很像！　韓國瑜：投政黨票時看到頭頂就蓋章

2024大選決戰倒數，藍綠火熱交鋒，前高雄市長韓國瑜今（17）日為台北市六選區立委參選人羅智強站台街講。現場支持者喊出「韓國瑜當院長！進立院當院長！」韓國瑜則笑著提醒，政黨票看不見他的照片，但是國民黨徽就和他的頭頂很像，看到他的頭頂就蓋章就好。

侯友宜向上市場掃街！捧女童小臉問好

侯友宜向上市場掃街！捧女童小臉問好

力挺顏寬恒！盧秀燕：顏家爭取200億建設

力挺顏寬恒！盧秀燕：顏家爭取200億建設

王定宇攜手游錫堃參與台語詩歌高峰會

王定宇攜手游錫堃參與台語詩歌高峰會

再籲賴清德拆違建就辭中廣董座　趙少康：怕人破壞還派兵駐守？

再籲賴清德拆違建就辭中廣董座　趙少康：怕人破壞還派兵駐守？

關鍵字：

徐巧芯許淑華統戰2024總統2024立委2024六都立委2024台北市立委

讀者迴響

熱門新聞

校花私密照沒穿衣！男同學揪全班學她捧胸

正妹喝醉倒路邊　遭扛進國宅公廁性侵

安卓控股董事經理蔡文傑　窒息過世

女模被爆雪地多人運動暴斃！攝影師回擊了

《黑澀會》女星被拒絕登機！

快訊／2023台北馬4人送醫！主辦：3無心跳、1中風

快訊／升級強烈冷氣團！　今晨9.4℃「全台凍番薯」

平鎮OB「國家隊級」豪華陣容曝光

正妹：約會是男人請　照片讓全場秒懂

新北學校電梯奪命　他目睹妻子臉變形慘死

訂2間4人房！日本飯店卻要多收錢　他揪關鍵

獨／知名景點「象鼻岩」崩坍　現場畫面曝　

29歲女相親約海鮮吃到飽　男拒見面被吐槽

他譏柯文哲「柯米巴原蟲」　1800張椅子變出萬人到場

投資秒賺1萬元　主婦加碼1500萬「領不出來」

更多

最夯影音

更多
《單身即地獄》女成員狂放電　Dex一秒看穿伎倆：把下巴抬起來！

《單身即地獄》女成員狂放電　Dex一秒看穿伎倆：把下巴抬起來！
跳完《天鵝湖》改跳「科目三」　俄國芭蕾舞團巡演爽翻陸網

跳完《天鵝湖》改跳「科目三」　俄國芭蕾舞團巡演爽翻陸網

國中女落軌...台鐵區間車急煞　列車長狂奔救人「白襯衫染紅」

國中女落軌...台鐵區間車急煞　列車長狂奔救人「白襯衫染紅」

瑞芳知名景點「象鼻岩」崩坍　象鼻斷裂墜海...現場直擊畫面曝

瑞芳知名景點「象鼻岩」崩坍　象鼻斷裂墜海...現場直擊畫面曝

新北瑞芳「象鼻岩」崩坍　長象鼻硬生斷裂畫面曝光

新北瑞芳「象鼻岩」崩坍　長象鼻硬生斷裂畫面曝光

熱門快報

我叫Ｇail現場唱給你聽

我叫Ｇail現場唱給你聽

12/23 「聲林之王」校園好聲音＆Gail見面會，限時報名再抽早鳥好禮！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

寶島叫賣哥葉昇峻來囉！說的比唱的好聽，他這次帶來年輕走歹路的故事。

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面