反指林楚茵參加兩岸文化聯誼行活動　徐巧芯：新潮流要不要先辦？

▲國民黨台北市議員兼立委候選人徐巧芯。（圖／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

2024大選進入白熱化，傳台北市逾40名里長從今年6月起，帶著里民、親友，陸續到中國大陸接受招待，被質疑是對岸統戰手法之一，近日遭檢調約談。國民黨台北市立委候選人徐巧芯今（17日）指民進黨立委林楚茵2014年曾出席一場兩岸文化聯誼行活動，並批「綠能你不能」。徐巧芯說，「我就問新潮流一句話，要不要先辦林楚茵啦」。

徐巧芯17日表示，民進黨可以去大陸交流好棒棒，國民黨去就用反滲透法抓起來？「綠能你不能」已經到喪心病狂的地步。這起事件起因於民進黨新潮流議員發動，導致前幾天檢調大規模搜索40多位台北市的里長，其中大多是國民黨籍，甚至文山區佔了50%、信義區佔了30%，還扣押手機，綠營司法介選演都不演。

「可是，為什麼林楚茵去大陸就可以？」徐巧芯指出，2014年的新聞，「兩岸文化聯誼行活動於日前落下帷幕。每當一年一度『情係』活動到了説再見的時候，兩岸文化界人士心中都充滿了美好的回憶、依依不捨和對下次再相見的期待⋯⋯ 這時走出了台灣知名主持人、三立電視台女主播林楚茵。只見她在一隻模擬的電視框中露出笑臉，向觀眾介紹『情係三晉』走過的一路行程。」

徐巧芯表示，林楚茵是民進黨不分區立委，今年還連任安全名單，老公是陸委會副主委，林過去拍抖音、看愛奇藝、買淘寶都不手軟，到大陸「情系三晉」，民進黨完全沒意見，但對於基層到大陸自費旅遊，卻說要嚴查嚴辦？這不是綠色恐怖，什麼是綠色恐怖？反滲透法就是一部東廠惡法，「我就問新潮流一句話，要不要先辦林楚茵啦」。