全國首見文化選舉！　王定宇攜手游錫堃參與台語詩歌高峰會

▲民進黨立委王定宇特邀立法院長游錫堃南下，參與奇蘭園的「台語詩歌高峰會」，與台灣本土詩社成員、文化界人士、議員陳皇宇、蔡筱薇、蔡麗青、李宗霖等以台語吟詩會友。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

民進黨立委王定宇16日特邀立法院長游錫堃南下，參與東區奇蘭園的「台語詩歌高峰會」，並與台灣本土詩社成員、文化界人士、台南市議員陳皇宇、蔡筱薇、蔡麗青、李宗霖等以台語吟詩會友。王定宇表示，這是全國首見以台灣詩歌吟唱呈現的文化選舉後援活動，用行動推廣台語之美、落實本土文化格外具有意義。

游鍚堃強調，推廣台語文與找回台灣民主記憶息息相關，他特別提及台灣在「全球民主指數」和「人類自由指數」上的佳績，直追民主成熟國家，台灣已經揚棄君主專制和男尊女卑文化，走向兩性平權的民主政治。他進一步提到「臺灣議會設置請願運動」是開啟台灣人的政治啟蒙，可是國人大多對這段歷史不甚了解，所以他致力於推廣台語詩來建構台灣主體性，盼望台灣成為一個正常的國家。

王定宇說，在微風吹拂的午後，邀請游錫堃院長與台語文化界的前輩們共同吟詩交流是一件很美好的事情。他強調，選舉是為了人民而存在的活動，台語詩跟文化都來自生活的體會，「若政治沒文化，國家就會生病」，特別舉辦一場沒有選舉旗幟、不必高喊當選的文化選舉後援會。王定宇也特別感謝，每一位創作或教學台語文詩的默默付出，因為他們的一步一腳印，讓台灣的主體文化可以站得穩。

奇蘭園主人、台江詩社社長蔡奇蘭說，詩的語言具有想像空間，這場高峰會有眾多熱愛本土文化的詩社成員參與，將會為台語文之美，擦撞出更絢爛的火花。他也懇請在場詩友一同支持總統賴清德一票、立委王定宇一票、政黨票投給民進黨，全力支持民進黨國會過半，讓游錫堃繼續擔任立法院長。