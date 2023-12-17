侯友宜搶攻向上市場！捧女童小臉問好　婆媽太熱情Delay20分鐘　

記者許權毅／台中報導

國民黨總統候選人侯友宜今（17）日一早現身台中市向上市場，向市場攤商拜票。不少店家、民眾熱情要求合影，現場更有許多婆婆媽媽列隊歡迎，時不時大喊「凍蒜」、「侯總統好！」，侯友宜看見一名女童在市場幫忙，還特別彎腰打招呼，展現親民一面，現場民眾頗為熱情，讓侯後續行程拖延約20分鐘。

▲侯友宜今日現身台中向上市場掃街拜票，看見小女童還親民捧雙頰問好。（圖／記者許權毅攝）



今日是選戰倒數27天，侯友宜今早行程就鎖定台中進行衝刺，預計8時50分抵達西區向上市場、10時25分在北屯區進行競總成立大會，搶攻「搖擺州」。

▲▼侯友宜見到民眾要求合照，常接過手機自拍，展現親民。（圖／記者許權毅攝）



侯一早準時抵達，由立委候選人羅廷瑋陪同進入向上市場拜票，把「十字狀」的向上市場全部掃了一遍，也在市場內的土地公拜拜，幾乎每一攤的雙手都握過一遍，民眾相當熱情，讓行程延遲約20分鐘，10時37分才抵達競總成立現場。

▲▼向上市場平時攤商就多，現場還有大群婆媽熱情要求握手。（圖／記者許權毅攝）



向上市場過去被視為綠營主場，不過今日拜票過程中，不少民眾爭相要求合影，甚至有攤商拿著要贈送的「菜頭」激動喊「侯友宜凍蒜」。也有人拿出「粽子」、「鳳梨」、「蒜苗」等，給侯友宜加油打氣，侯熱情回應，還接過民眾手機自拍，展現親民一面。此外，現場有小朋友在市場出現，侯友宜還彎下腰打招呼，輕碰女童雙頰，現場氣氛相當不錯。

侯友宜在現場說：「我小時候就在菜市場賣豬肉，都要幫忙家裡，所以我會抓豬、殺豬，也會跟大家交流，來到菜市場就像來到家裡，長輩們就像我的親人，拜託大家疼惜在市場出身的我，也會跟市場站在一起，未來我若做總統，就會想把市場設備、環境做得更好。」