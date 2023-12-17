暖暖包3大貼法！背部貼出「兔子」下半身超暖　日媒：別再搓了

▲冬天一到，許多人會使用暖暖包來禦寒。（示意圖／記者施怡妏攝）

記者詹雅婷／綜合外電報導

寒流來襲，不少人會使用暖暖包禦寒。日媒「tys テレビ山口」報導，若使用貼式暖暖包，貼的方式不同，溫暖效果也會有所不同，並分享3種有效讓身體暖和起來的方法。

1.兔子貼法：下半身

先把一個暖暖包橫著貼在背後腰部中間，接著拿出2個暖暖包直立貼在其上方，這樣看起來就好像是兔子頭部。這是透過集中保暖脊柱起立肌，達到下半身溫暖的效果。

2.剪刀貼法：腹部

在下腹部貼上一個暖暖包，接著在後背腰部的位置貼上另一個暖暖包，像是從身體前後夾住肚子的感覺。

3.兩張貼法：全身

建議可在背部中側與肩胛骨之間貼上暖暖包，然後在腰部橫著貼上另一個暖暖包。

報導指出，暖暖包之所以會發熱，是因為袋子內部裝有鐵粉，當鐵與氧氣結合產生化學反應時，摸起來的溫度就會比較高。因此要注意的地方是，搓暖暖包不會讓暖暖包更快升溫發熱，相反的，這可能會讓內部粉末不均勻，建議不要搓暖暖包。