　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

暖暖包「搓5分鐘還不熱」　一票做錯！正確方法曝：搖就好

暖暖包貼肚被燙傷！2大原則這樣用。（圖／南投醫院提供）

▲想讓暖暖包發熱，用搖的就可以了。（示意圖／南投醫院提供）

記者鄺郁庭／綜合報導

前幾天原本還是好天氣，突然一夜變天、溫度驟降，不少人趕緊挖出厚外套、發熱衣準備禦寒，其中一定也有發熱神物「暖暖包」。不過，先前曾有網友哀怨表示，搓了暖暖包5分鐘之久，卻只感覺「溫溫的」，難道是寒流太強？就有內行分享暖暖包正確發熱方式，「不是搓，要（用）搖的！」引發話題。

氣象專家林得恩預估，這波冷空氣要到周一白天才稍減弱，可下一波冷空氣接力南下，可能一路冷到耶誕節。而天氣一冷，暖暖包也成了取暖神物，不過先前曾有網友求助，買了整袋暖暖包，拆了一包來用，無奈搓了很久都沒有發熱的感覺，「搓5分鐘，結果暖暖包只有微溫，手機玩遊戲都比它燙！」困惑是不是暖暖包壞掉？還是寒流真的太強？

[廣告]請繼續往下閱讀...

就有內行人搖頭，指出正確用法「要用搖的」，「不是搓，要搖的，發熱原理是靠鐵粉接觸氧氣生鏽來放熱」、「不用搓，搖一搖接觸空氣之後，放在口袋，過一下會很燙」。

日本生活知識網站《mamatenna》指出，搓揉暖暖包不僅不會變熱，反而可能達到相反的效果，因為搓揉的動作，可能會使鐵粉堵塞外層布的氣孔。正確的使用方法，其實只要搖數次暖暖包即可。

另外，使用暖暖包要小心「低溫燙傷」，皮膚科醫師蔡逸姍曾指出，先前有長者見暖暖包未結塊，覺得丟棄太可惜，所以把暖暖包黏在膝蓋後方，沒想到3小時後出現二度燙傷。

她提醒，老人、幼童、行動不便者，以及患有糖尿病、神經病變或血液循環不佳的患者，因不易感受到熱燙感，所以一定要特別留意。一般人也要小心，發熱中的暖暖包不要直接放在皮膚同一位置超過10分鐘。

至於冷掉的暖暖包有「2隱藏用途」，台東縣環境保護局指出，因暖暖包成分含有活性碳，有除濕、除臭和保水功能，若酌量混入園藝盆栽的培養土中，有助於植物成長，而放在衣櫥或鞋櫃則可以防潮、除臭。

★★★ETtoday學習雲來了！輸入折扣碼「QQQ」去上課★★★

►拿捏曖昧節奏　來學條通女王的「撩心術」！

►想當百萬直播主？學化妝？創作音樂？用手機拍美照？手刀去選課！

也別錯過有趣的Podcast啦！

►來聽《地產詹哥老實說》聊房子吧！

►讓《尚恩帶你上車》陪你聊車

ET快訊
家有19貓怎只有幾隻？　媽床墊一掀笑翻：聚賭被抓到
聽到手機鈴聲　發現冰冷遺體...妻子心碎
30年來第一次！盧秀燕露美白雙腿　羞喊沒林志玲漂亮
帝王行人來了　斑馬線跳舞...超扯慢動作罰500
快訊／NBA本季輸最慘！　超糗「53分慘敗」
嬌妻新婚夜「沒流血」！夫衝急診室逼驗處女　醫一看：你不夠長
暖暖包「搓5分鐘還不熱」　一票人做錯！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

公東高工售地求生拖延數月　校長曝「沒經驗」：18日送件

男友趁她上廁所「喝光玉米濃湯」怒喊分！網挺女方：補一碗也沒用

暖暖包「搓5分鐘還不熱」　一票做錯！正確方法曝：搖就好

英文師批課綱刪海明威改教「媽祖和辦桌」　教育部：生活化學習

左轉車輛「靠右行駛」反人類設計！老司機認出地點：完全合理

過年空運危機！長榮機師12／22發起「罷工投票」　明赴交通部抗議

營養午餐來不及換菜單「庫存蛋仍多」　蛋商公會：下周蛋價不變

「最美魚市場」改裝見客！露天燒烤、喝咖啡賞海景　小酌超chill

北北基大雨特報！今「10度以下」範圍曝　高山有望降雪

上網買聖誕裝飾品小心挨罰　防檢署：植物產品需經合格加工處理

《單身即地獄》女成員狂放電　Dex一秒看穿伎倆：把下巴抬起來！

跳完《天鵝湖》改跳「科目三」　俄國芭蕾舞團巡演爽翻陸網

國中女落軌...台鐵區間車急煞　列車長狂奔救人「白襯衫染紅」

瑞芳知名景點「象鼻岩」崩坍　象鼻斷裂墜海...現場直擊畫面曝

新北瑞芳「象鼻岩」崩坍　長象鼻硬生斷裂畫面曝光

駕駛見行人「站斑馬線聊天」　苦等1分鐘...掀3派網友吵翻

阿本公開「7月和男友交往」　認有過一夜情..盼網友：放過偶像

夫妻花9小時辛苦「搓出小貓咪」　大橘子默盯3秒...果斷巴頭退貨

見男同學全程跟唱…婁峻碩cue上台！　「然後他就炸了」網驚：超強

高雄毒品通緝犯3年不報到　遭警攔查稱：等有緣人抓我

公東高工售地求生拖延數月　校長曝「沒經驗」：18日送件

男友趁她上廁所「喝光玉米濃湯」怒喊分！網挺女方：補一碗也沒用

暖暖包「搓5分鐘還不熱」　一票做錯！正確方法曝：搖就好

英文師批課綱刪海明威改教「媽祖和辦桌」　教育部：生活化學習

左轉車輛「靠右行駛」反人類設計！老司機認出地點：完全合理

過年空運危機！長榮機師12／22發起「罷工投票」　明赴交通部抗議

營養午餐來不及換菜單「庫存蛋仍多」　蛋商公會：下周蛋價不變

「最美魚市場」改裝見客！露天燒烤、喝咖啡賞海景　小酌超chill

北北基大雨特報！今「10度以下」範圍曝　高山有望降雪

上網買聖誕裝飾品小心挨罰　防檢署：植物產品需經合格加工處理

公東高工售地求生拖延數月　校長曝「沒經驗」：18日送件

藍里長疑違《反滲透法》被約談　國民黨團：民進黨儼然復辟戒嚴

韓網熱門／泰民SOLO開唱「外套裡面沒穿」　舞者一掀開全瘋了

2023臺北馬登場　近3萬跑者甩掉藉口跑起來

太陽高掛「駭客」馬里安球衣　31號成隊史第11個退休背號

美國核動力攻擊潛艦抵南韓釜山　威懾北韓

步行9天8夜58間宮廟！「路跑媽祖」抵台南　徐榛蔚揹駕回鑾

「紅斑性狼瘡」併發腎炎將洗腎　醫：積極治療可逆轉腎

眼睛牙齦異常出血！超罕見惡性淋巴瘤新藥納健保　病友燃希望　

《咒術》特級咒靈「真人」聲優談配音：人類一面變得越來越明顯

眾騎士見妹子紛紛禮讓　紳士：心臟噗通噗通跳

生活熱門新聞

快訊／升級強烈冷氣團！　今晨9.4℃「全台凍番薯」

象鼻岩斷裂　教授預言「千年」尷尬了

豆漿「一半是油」　喝錯反而會胖

網公認「最固執星座」Top4！第1名講不聽　自己也認了

多國爆「新冠變異株JN.1」　醫示警：台灣過年逃不掉

冬天來了！下波強冷空氣更久　恐一路到聖誕節

Cheap道歉文刪負面留言　網轟雙標

颱風鯉魚生成　最新路徑圖出爐

冬至後財運爆發　「4大生肖」運勢最旺

即／氣象署深夜低溫特報　7縣市恐跌破10度

又是濕冷！更大規模強冷空氣接力　最低溫時間曝

今入夜到明晨最凍！7縣市低溫警報「跌破10度」　追雪2時間點出爐

書包妹逛專櫃！櫃姐「給一份DM」秒回位　結果GG了

北北基大雨特報！今10度以下範圍曝

更多熱門

相關新聞

南韓遇今年最強寒流！高鐵車窗「被凍破」

南韓遇今年最強寒流！高鐵車窗「被凍破」

台灣在這個周末面臨氣溫急凍。無獨有偶，隨著北極冷空氣的南下，整個東北亞瞬間進入寒冬，包括南韓因為這波冷空氣的南下，導致在西海（黃海）上空形成雪雲，雪雲又隨西北風往內陸移動，使南韓境內出現降雪、仁川颳起大風，而一輛KTX（高速鐵路）列車更因氣溫瞬間急凍而有車窗出現裂痕。

全台急凍！暖暖包「貼3部位」火速熱全身

全台急凍！暖暖包「貼3部位」火速熱全身

今入夜到明晨最凍！7縣市低溫警報「跌破10度」　追雪2時間點出爐

今入夜到明晨最凍！7縣市低溫警報「跌破10度」　追雪2時間點出爐

今晚到明晨「低溫特報」！連3天高山有機會追雪　急凍8度地區曝

今晚到明晨「低溫特報」！連3天高山有機會追雪　急凍8度地區曝

冷氣團明殺到！全台急凍　下波「挑戰寒流」跌破10度

冷氣團明殺到！全台急凍　下波「挑戰寒流」跌破10度

關鍵字：

暖暖包寒流發熱取暖鐵粉

讀者迴響

熱門新聞

校花私密照沒穿衣！男同學揪全班學她捧胸

正妹喝醉倒路邊　遭扛進國宅公廁性侵

安卓控股董事經理蔡文傑　窒息過世

女模被爆雪地多人運動暴斃！攝影師回擊了

《黑澀會》女星被拒絕登機！

快訊／2023台北馬4人送醫！主辦：3無心跳、1中風

快訊／升級強烈冷氣團！　今晨9.4℃「全台凍番薯」

平鎮OB「國家隊級」豪華陣容曝光

正妹：約會是男人請　照片讓全場秒懂

新北學校電梯奪命　他目睹妻子臉變形慘死

訂2間4人房！日本飯店卻要多收錢　他揪關鍵

獨／知名景點「象鼻岩」崩坍　現場畫面曝　

29歲女相親約海鮮吃到飽　男拒見面被吐槽

他譏柯文哲「柯米巴原蟲」　1800張椅子變出萬人到場

投資秒賺1萬元　主婦加碼1500萬「領不出來」

更多

最夯影音

更多
《單身即地獄》女成員狂放電　Dex一秒看穿伎倆：把下巴抬起來！

《單身即地獄》女成員狂放電　Dex一秒看穿伎倆：把下巴抬起來！
跳完《天鵝湖》改跳「科目三」　俄國芭蕾舞團巡演爽翻陸網

跳完《天鵝湖》改跳「科目三」　俄國芭蕾舞團巡演爽翻陸網

國中女落軌...台鐵區間車急煞　列車長狂奔救人「白襯衫染紅」

國中女落軌...台鐵區間車急煞　列車長狂奔救人「白襯衫染紅」

瑞芳知名景點「象鼻岩」崩坍　象鼻斷裂墜海...現場直擊畫面曝

瑞芳知名景點「象鼻岩」崩坍　象鼻斷裂墜海...現場直擊畫面曝

新北瑞芳「象鼻岩」崩坍　長象鼻硬生斷裂畫面曝光

新北瑞芳「象鼻岩」崩坍　長象鼻硬生斷裂畫面曝光

熱門快報

我叫Ｇail現場唱給你聽

我叫Ｇail現場唱給你聽

12/23 「聲林之王」校園好聲音＆Gail見面會，限時報名再抽早鳥好禮！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

寶島叫賣哥葉昇峻來囉！說的比唱的好聽，他這次帶來年輕走歹路的故事。

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面