暖暖包「搓5分鐘還不熱」　一票做錯！正確方法曝：搖就好

▲想讓暖暖包發熱，用搖的就可以了。（示意圖／南投醫院提供）

記者鄺郁庭／綜合報導

前幾天原本還是好天氣，突然一夜變天、溫度驟降，不少人趕緊挖出厚外套、發熱衣準備禦寒，其中一定也有發熱神物「暖暖包」。不過，先前曾有網友哀怨表示，搓了暖暖包5分鐘之久，卻只感覺「溫溫的」，難道是寒流太強？就有內行分享暖暖包正確發熱方式，「不是搓，要（用）搖的！」引發話題。

氣象專家林得恩預估，這波冷空氣要到周一白天才稍減弱，可下一波冷空氣接力南下，可能一路冷到耶誕節。而天氣一冷，暖暖包也成了取暖神物，不過先前曾有網友求助，買了整袋暖暖包，拆了一包來用，無奈搓了很久都沒有發熱的感覺，「搓5分鐘，結果暖暖包只有微溫，手機玩遊戲都比它燙！」困惑是不是暖暖包壞掉？還是寒流真的太強？

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就有內行人搖頭，指出正確用法「要用搖的」，「不是搓，要搖的，發熱原理是靠鐵粉接觸氧氣生鏽來放熱」、「不用搓，搖一搖接觸空氣之後，放在口袋，過一下會很燙」。

日本生活知識網站《mamatenna》指出，搓揉暖暖包不僅不會變熱，反而可能達到相反的效果，因為搓揉的動作，可能會使鐵粉堵塞外層布的氣孔。正確的使用方法，其實只要搖數次暖暖包即可。

另外，使用暖暖包要小心「低溫燙傷」，皮膚科醫師蔡逸姍曾指出，先前有長者見暖暖包未結塊，覺得丟棄太可惜，所以把暖暖包黏在膝蓋後方，沒想到3小時後出現二度燙傷。

她提醒，老人、幼童、行動不便者，以及患有糖尿病、神經病變或血液循環不佳的患者，因不易感受到熱燙感，所以一定要特別留意。一般人也要小心，發熱中的暖暖包不要直接放在皮膚同一位置超過10分鐘。

至於冷掉的暖暖包有「2隱藏用途」，台東縣環境保護局指出，因暖暖包成分含有活性碳，有除濕、除臭和保水功能，若酌量混入園藝盆栽的培養土中，有助於植物成長，而放在衣櫥或鞋櫃則可以防潮、除臭。