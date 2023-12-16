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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴辦批侯辦閃答侯友宜黑金爭議　「侯與黑金沒勢不兩立卻稱兄道弟」

▲▼賴清德競辦發言人陳世凱。（圖／記者呂晏慈攝）

▲賴清德競辦發言人陳世凱。（圖／記者呂晏慈攝）

記者杜冠霖／台北報導

侯友宜競選辦公室今（16日）指控，民進黨總統候選人賴清德曾任88槍主謀王文宗父親喪禮點主官、關係匪淺。對此，賴清德競選總部回應，王文宗不僅曾任國民黨學甲區黨部主委、國民黨宗教委員會副主委、國民黨第20屆中央委員等職務，更是馬英九、朱立倫、謝龍介競選重要幹部，也是李全教的好朋友，結果侯友宜在面對社會的質疑卻避而不答，顯然心裡有鬼。

民進黨16日召開記者會，指控侯友宜與國民黨籍數位涉黑民代關係匪淺，侯競辦則反擊，賴清德曾擔任王文宗父親喪禮點主官、才是關係匪淺。賴清德競選總部發言人陳世凱表示，王文宗是馬英九、朱立倫、謝龍介等人競選時的重要幹部，更曾任國民黨地方黨部黨職、中央委員，結果侯友宜避而不答，心裡有鬼。

陳世凱強調，不管是台南88槍擊案的主席王文宗、雲林風電弊案的主嫌沈宗隆，還是屏東私刑暴力案的郭再添，全都是國民黨籍。

陳世凱指出，侯友宜口中說的是懲奸除惡，卻轉頭支持過去曾賄選的議長李全教，還貼耳說悄悄話，是要跟李全教回報什麼？甚至搭肩暴力議員郭再添，現在想要撇清自己不是擁抱黑金、暴力，有誰相信？

陳世凱直言，侯友宜根本就是嘴上喊著辦黑金，身體力行挺黑金，嘴喊嫉惡如仇，其實拜託磕頭。請侯友宜不要逃避問題，出面說清楚。
 

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