直擊／侯友宜回防新北掃街人氣爆棚！　支持者擠爆菜市場

▲侯友宜回防新北掃市場拜票 。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／新北報導

國民黨總統候選人侯友宜結束完3天在南部掃街拜票，今（16）日回防新北本命區，晚間5點侯前往板橋重慶夜市。侯尚未抵達現場時，市場就已有支持者在等待，現場有一對母子興奮表示，「買菜能遇到侯市長！也太幸運了！」。隨後侯友宜進行拜票後，整條市場也被擠得水泄不通，人氣爆棚。

侯友宜今天回防新北本命區，到板橋黃昏市場陪同同黨籍立委葉元之掃街拜票。一路上支持著湧現，要求合照、握手的支持者不間斷，也有支持者送上菜頭、水煎包、大蔥等。

在侯友宜抵達市場前，市黨部安排大聲公先在市場預告侯友宜要來掃街，一對母子聽聞後，興奮表示，「買菜能遇到侯市長！也太幸運了！」兩人則找到一個適合的位置，等待侯友宜到現場，侯到了以後，兩人也開心表示自己很喜歡他，他們是板橋人，覺得侯友宜在新北政績做得非常好。

侯友宜掃街過程中，也遇到不少年輕人，更有年輕人看到侯後，主動上前希望可以擁抱，隨後也拉著侯友宜的手一起喊出「公平、正義、侯友宜！」；掃街的過程，侯友宜也遇到正好在直播的魚攤老闆，老闆也熱情比「3」支持，侯友宜也對著魚攤的直播鏡頭表示「快來跟老闆買魚喔！最好吃的魚就在這邊！」。