馬英九控綠貪　賴辦點馬2愛將：藍公職涉貪平均刑期36年、收賄1800萬

▲前總統馬英九。（圖／記者崔至雲攝）



記者杜冠霖／台北報導

前總統馬英九今出席活動時指控民進黨貪污，對此，賴清德競選總部回應，民黨籍的黨公職涉貪平均刑期36年、收賄1800萬，而馬英九的愛將林益世、辦公室主任賴素如皆因收賄入獄，張榮味、周勝考等其他因涉貪遭判刑的高官更是族繁不及備載，可見貪婪是國民黨最熟悉的政治體制。

馬英九今出席活動時表示，民進黨有一句口號叫「清廉、勤政、愛鄉土」，但執政幾年來變成貪汙、濫權、耗財。從疫苗、快篩、光電到雞蛋無所不貪。他也批評賴清德危言聳聽、污衊服貿，「他為什麼腦袋生的跟我們都不一樣？講出這種話來頭殼壞去齁！」

賴清德競選總部發言人陳世凱強調，國民黨和侯友宜除了嘴說反貪卻力挺貪污犯，說要拚經濟也是像空氣，不僅侯友宜無視中國現況，提出重啟服貿、開放中生來台就業，不顧台灣青年的未來，過去馬英九承諾的633政見、年金改革、能源轉型、居住正義，沒有一項做到，全面跳票。

陳世凱指出，馬英九所引起的馬王政爭，更是讓人歷歷在目，貪污、濫權根本就是國民黨的體質，可見國民黨拚經濟不行，貪污抹黑卻很行！馬英九有空抹黑民進黨，要不要先檢討一下自己的執政成績，還有國民黨的反貪機制？

