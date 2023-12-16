　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

馬英九控綠貪　賴辦點馬2愛將：藍公職涉貪平均刑期36年、收賄1800萬

▲▼前總統馬英九出席「侯友宜、王鴻薇競選總部成立大會」。（圖／記者崔至雲攝）

▲前總統馬英九。（圖／記者崔至雲攝）

記者杜冠霖／台北報導

前總統馬英九今出席活動時指控民進黨貪污，對此，賴清德競選總部回應，民黨籍的黨公職涉貪平均刑期36年、收賄1800萬，而馬英九的愛將林益世、辦公室主任賴素如皆因收賄入獄，張榮味、周勝考等其他因涉貪遭判刑的高官更是族繁不及備載，可見貪婪是國民黨最熟悉的政治體制。

馬英九今出席活動時表示，民進黨有一句口號叫「清廉、勤政、愛鄉土」，但執政幾年來變成貪汙、濫權、耗財。從疫苗、快篩、光電到雞蛋無所不貪。他也批評賴清德危言聳聽、污衊服貿，「他為什麼腦袋生的跟我們都不一樣？講出這種話來頭殼壞去齁！」

賴清德競選總部發言人陳世凱強調，國民黨和侯友宜除了嘴說反貪卻力挺貪污犯，說要拚經濟也是像空氣，不僅侯友宜無視中國現況，提出重啟服貿、開放中生來台就業，不顧台灣青年的未來，過去馬英九承諾的633政見、年金改革、能源轉型、居住正義，沒有一項做到，全面跳票。

陳世凱指出，馬英九所引起的馬王政爭，更是讓人歷歷在目，貪污、濫權根本就是國民黨的體質，可見國民黨拚經濟不行，貪污抹黑卻很行！馬英九有空抹黑民進黨，要不要先檢討一下自己的執政成績，還有國民黨的反貪機制？
 

ET快訊
快訊／彰化颳強陣風！高壓線被吹斷2312戶停電
英雄聯盟陸最正主播「宣布結婚」！曬18張絕美婚紗照
IG嗆：快來殺我！角頭「金毛」小牛被開槍
「象鼻岩」斷了！崩坍原因曝光　區公所警告：勿再前往
自撞車禍　男乘客重傷慘死
今入夜到明晨最凍！7縣市低溫警報「跌破10度」　追雪2時間點
美景成歷史！「象鼻岩」斷了　崩坍前後對比照曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

盧秀燕輔選婆媽狂送蔥、肉粽　讚陳美雅：當立委絕不會當啞巴

柯文哲台南造勢狂轟賴清德　黃國昌曝光現場空拍圖

馬英九控綠貪　賴辦點馬2愛將：藍公職涉貪平均刑期36年、收賄1800萬

中選會公佈會議記錄　蕭美琴、吳欣盈放棄美國籍時間曝光

蔡英文挺蔡其昌當立法院長　游錫堃非常贊成：這樣講正合我意

新北檢察長親赴特攻基地開球　宣導「反賄選」、防治職籃不法

爭取桃園客家鄉親支持　賴清德推公共服務普及化6項客家政見

「戰貓」蕭美琴台中連趕6場助講　送快樂貓！與孩子分享聖誕故事

幫黃柏霖站台！民眾搶握手送菜頭　盧秀燕激動：高雄市民超熱情

賴清德低調三天　媒體人分析：最大危機就來自本命區台南

大谷翔平披上17號戰袍　選道奇關鍵：為了勝利

和尚鸚鵡鑽衣咬整排洞　媽喜獲「2024春夏新品」

洪曉蕾昏迷6天「兒子每天哭」　王世均擔憂：不要再出去旅遊！

橘色惡魔訪台終場演出落淚　全員用中文齊喊：我愛台灣

爸自信上前幫女兒綁頭髮　完成後滿臉得意驕傲炫耀

23歲女欠200萬...黑幫出「臭招」　豬頭貼照片再灑鯡魚罐頭討債！

北京證實「2輛列車追撞」　515人送醫、102人骨折

騎士鑽車陣被警攔「拒檢狂逃」　險上國道！被逮查出二度酒駕

哈士奇翻垃圾桶偷吃羊骨頭　帶去打催吐針秒露苦瓜臉XD

女踩空扭傷！警公主抱救援　她嬌羞喊：老公都沒這樣

盧秀燕輔選婆媽狂送蔥、肉粽　讚陳美雅：當立委絕不會當啞巴

柯文哲台南造勢狂轟賴清德　黃國昌曝光現場空拍圖

馬英九控綠貪　賴辦點馬2愛將：藍公職涉貪平均刑期36年、收賄1800萬

中選會公佈會議記錄　蕭美琴、吳欣盈放棄美國籍時間曝光

蔡英文挺蔡其昌當立法院長　游錫堃非常贊成：這樣講正合我意

新北檢察長親赴特攻基地開球　宣導「反賄選」、防治職籃不法

爭取桃園客家鄉親支持　賴清德推公共服務普及化6項客家政見

「戰貓」蕭美琴台中連趕6場助講　送快樂貓！與孩子分享聖誕故事

幫黃柏霖站台！民眾搶握手送菜頭　盧秀燕激動：高雄市民超熱情

賴清德低調三天　媒體人分析：最大危機就來自本命區台南

盧秀燕輔選婆媽狂送蔥、肉粽　讚陳美雅：當立委絕不會當啞巴

216個夢想實現　KEEP WALKING 20年回顧見證台灣精神

快訊／彰化颳強陣風！高壓線被吹斷2312戶停電　台電搶修中

擦撞路人倒地「再遭大貨車輾死」　騎士家屬提告...苦吞三連敗

穿整套聖誕老人用餐5折！3家餐廳推裝扮優惠　服飾有紅+綠送干貝

柯文哲台南造勢狂轟賴清德　黃國昌曝光現場空拍圖

肚子按摩防便秘！　2關鍵大便更順

盧貝松再次來台！坎城影帝同行　卡賴伯寶島初體驗：最想嘗試小吃

王識賢爆被Ella缺席理由惹火　首露面全說了！合作拍戲「順著她的毛抓就好」

韓殘疾公務員吃飯遇8+9　遭高中生「足球迴旋踢」！腫成豬頭數度休克

熱褲長腿妹從違停車下車　網友狂重播：紳士都來了

政治熱門新聞

黃捷動漫祭發「超商妹認親卡」！現場搶爆

學生辣問「柯文哲仇女」　吳欣盈愣回：柯醫師愛他媽媽

參選人財報曝光！高雄「郭董」投資破11億　台中「車王」擁多輛豪車

ET民調／藍綠白棄保未發酵　3方支持者8成堅定不跑票

ET民調／555購屋方案、課後照顧打對了　侯康30-39歲增8.5個百分點

中時民調公布：棄保效應定勝負

強攻青年選票！　侯友宜再拋學貸免利息：政府全面補貼

吳欣盈怨COP28受阻嗆斷交部　與會立委還原經過：別像媽寶怪東怪西

幕後／吳欣盈釀聯合國嗆背叛信任　台灣未來恐無法再參加

8立委參選人不合格　台南第5選區國民黨王家貞失格、林俊憲得利

阿北對不起！段體佩架看板挺侯

張安樂要選不分區立委　財產申報名下沒車、沒房也沒錢

王鴻薇批司法介選：不辦詐騙辦里長

李明璇競總今成立！不只韓國瑜站台　高人氣還讓「在野整合了」

更多熱門

相關新聞

柯文哲台南造勢狂轟賴清德　黃國昌曝光現場空拍圖

柯文哲台南造勢狂轟賴清德　黃國昌曝光現場空拍圖

民眾黨總統候選人柯文哲16日南下造勢，於台南市尊王路舉辦「反貪腐 台南新希望」民眾大會師，與副手吳欣盈一銅登台，據主辦單位宣布現場破1萬人。柯文哲致詞時全力砲轟民進黨總統候選人賴清德，再嗆民進黨中央牆上掛著「清廉、勤政、愛鄉土」，應該改為「貪污、懶惰、新潮流」。

中選會公佈會議記錄　蕭美琴、吳欣盈放棄美國籍時間曝光

中選會公佈會議記錄　蕭美琴、吳欣盈放棄美國籍時間曝光

蔡英文挺蔡其昌當立法院長　游錫堃非常贊成：這樣講正合我意

蔡英文挺蔡其昌當立法院長　游錫堃非常贊成：這樣講正合我意

新北檢察長親赴特攻基地開球　宣導「反賄選」、防治職籃不法

新北檢察長親赴特攻基地開球　宣導「反賄選」、防治職籃不法

爭取客家鄉親支持　賴清德力推六項客家政見

爭取客家鄉親支持　賴清德力推六項客家政見

關鍵字：

馬英九林益世賴素如貪污民進黨國民黨2024總統2024賴清德

讀者迴響

熱門新聞

即／機車擦撞同向水泥車　騎士遭輾慘死

李多慧大方秀素顏　鏡頭前換衣

Cheap道歉了　「不該說追回獎項」

肯德基隱藏代碼被挖出！蛋撻只要12元

「不能用洗衣機」婆婆逼她手洗！公公出手了

抓姦神器逮到兒車震女師　媽目睹崩潰

「4星座」2024事業運超旺！升遷加薪勢不可擋

新北瑞芳「象鼻岩」崩坍　象鼻斷裂畫面曝

獨／知名景點「象鼻岩」崩坍　現場畫面曝　

即／台鐵松竹車站有人落軌　原因待查

大谷「史上最高薪翻譯」成焦點　網嘆是天才

北韓9人賣牛肉「嚐禁忌美味」慘被處決

整天喊沒錢！最愛哭窮5星座曝光

3歲半男童在家自己泡奶喝！母嘆：很心酸

男同學全程跟唱　婁峻碩cue上台

更多

最夯影音

更多
大谷翔平披上17號戰袍　選道奇關鍵：為了勝利

大谷翔平披上17號戰袍　選道奇關鍵：為了勝利
和尚鸚鵡鑽衣咬整排洞　媽喜獲「2024春夏新品」

和尚鸚鵡鑽衣咬整排洞　媽喜獲「2024春夏新品」

洪曉蕾昏迷6天「兒子每天哭」　王世均擔憂：不要再出去旅遊！

洪曉蕾昏迷6天「兒子每天哭」　王世均擔憂：不要再出去旅遊！

橘色惡魔訪台終場演出落淚　全員用中文齊喊：我愛台灣

橘色惡魔訪台終場演出落淚　全員用中文齊喊：我愛台灣

爸自信上前幫女兒綁頭髮　完成後滿臉得意驕傲炫耀

爸自信上前幫女兒綁頭髮　完成後滿臉得意驕傲炫耀

熱門快報

我叫Ｇail現場唱給你聽

我叫Ｇail現場唱給你聽

12/23 「聲林之王」校園好聲音＆Gail見面會，限時報名再抽早鳥好禮！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

寶島叫賣哥葉昇峻來囉！說的比唱的好聽，他這次帶來年輕走歹路的故事。

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面