高雄「郭董」投資破11億！對手陳美雅自封「小資女」望塵莫及

▲喜樂島高雄市第六選區立委參選人郭倍宏。（圖／記者吳世龍攝）

記者許宥孺、吳世龍／高雄報導

中選會昨(15日)公布立委候選人財產申報，其中高雄市第六選區立委候選人郭倍宏財力驚人，光事業投資就破11億，讓競選對手陳美雅、黃捷望塵莫及。陳美雅則自封自己是「小資女」，有多少錢就做多少事。

根據中選會公布的財產申報，參選高雄第六選區的郭倍宏財力雄厚，名下有35筆土地、19筆建物、一輛BMW、日產車、現金250萬、存款6086萬、事業投資更高達11億7453萬。

而其競選對手、民進黨立委候選人黃捷名下無不動產、汽機車、現金、股票、債券、基金、保險，僅有存款513萬；國民黨候選人陳美雅則有5筆土地、建物、存款238萬、股票122萬、基金50萬、一筆保險及房貸2664萬，兩人和郭倍宏財力差距懸殊。

▲國民黨高雄市第六選區立委候選人陳美雅。（圖／記者吳世龍攝）

陳美雅表示，根據最新財產申報資料，郭倍宏的財產恐是全台候選人中最有錢，她認為，郭倍宏前陣子被檢調監控可能有關。反觀自己，她就是「小資女」選舉方式，有多少錢就做多少事。

陳美雅強調，選舉要贏的是民心，她會用最貼近民心的政策贏得選戰，她也聽到很多人民告訴她，支持郭倍宏就是支持台獨、支持賴清德，希望大家支持有國際觀、政策、理念的陳美雅，「我沒有金山、銀山，但我有廣大的人民當靠山」。

對此，郭倍宏表示，大家對他的財產申報有興趣，他是實業家，不是從立委助理開始。企業家投入政治只是想為台灣貢獻自己的心力，不是想從政治謀取利益。

郭倍宏說，不少人期待從政人士越窮越好，因為經濟不富裕的人投入政治，除了有抱負有理想外，也會被懷疑是不是想靠從政翻轉他的人生，成就富裕人生？所以他認為，如果經營企業成功，也可把成功經營之道帶進政治，提升政治品質，讓國家有更優質的政策，為人民帶來更多福利。