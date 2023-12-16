選戰觀察／高雄突圍在年輕人！　「侯康配」要避免從台北看天下

▲趙少康、韓國瑜、侯友宜。（資料照／記者周宸亘攝）

記者蘇晏男／高雄報導

高雄是綠營大票倉，國民黨高雄市黨部主委黃昭順、黨中央智庫執行長柯志恩皆建議總統候選人侯友宜，多花時間到高雄拜票，有助拉抬選情。高雄的國民黨黨務人士指出，高雄前市長韓國瑜的助選確有助鞏固基本盤，不過關鍵還是年輕選票，他建議趙少康除了在北部校園演講，不妨也嘗試南下到高雄，跟年輕人聊聊，進而讓這群聽完演講的年輕人，可以更深入了解侯康配。

侯友宜13日、14日到高雄市左營、三民、旗山、阿蓮、路竹、岡山、大社、梓官、橋頭等區掃街拜票。黃昭順說，前一段當然比較沒那麼理想，但侯友宜這幾天花點時間下來，她發現，只要有跟侯接觸的民眾，都會非常喜歡侯，可能因為侯友宜嘉義人身分，比較接地氣，成效比預期理想，只是以往侯服務單位偏在北台灣，高雄人過去對他比較陌生，但只要侯未來在高雄再多一點時間，選票一定可以有所突破。

國民黨智庫執行長兼不分區立委候選人柯志恩也說，高雄人非常重感情，很多狀況，要讓他親自握到手、親自看到本人，他就對你有感覺。所以現在最主要的是，讓侯友宜多跟民眾接觸，選戰最後28天，只要讓選民常常看到你，因為高雄人重感覺，能夠讓大家看到侯，甚至可以long stay（長時間停留），對侯選戰非常有幫助。

談及「侯康配」在高雄的選情，柯志恩說目前落後「賴蕭配」逾20個百分點，所以需要急起直追。有在地藍營人士指出，前幾天侯友宜在高雄車隊掃街，例如左營、梓官方面，只有眷村或地方里長支持國民黨的地方，支持者才很熱絡跟熱情，但非藍的區域，民眾反應就比較冷冷的。





▲韓國瑜16日替李明璇站台。（圖／記者蘇晏男攝）

國民黨「不分區特攻隊」昨成軍，任務是到各地選區輔選，尤其是15個激戰選區，透過「陸空」並進拚勝選，而被視為不分區領頭羊的高雄前市長韓國瑜，首戰就是16日到高雄第8選區（前鎮、旗津、小港）替藍營立委候選人李明璇。韓說，該選區是挖地三尺都是綠的，所以很佩服李明璇的勇氣。而據記者觀察，該造勢場來了大約有3000人，有許多人是韓國瑜的支持者，但他們也表示都支持侯友宜、國民黨，挺中華民國，惟現場9成5以上民眾都非年輕人。

對於韓國瑜協助侯友宜輔選，在高雄實際能催出多少選票？柯志恩說，韓國瑜選票有很多層次，很多是以韓為依歸，韓支持誰，他就支持誰；但也有一堆人可能認為韓有一些委屈，即使韓再怎麼努力解釋，很多人仍介意侯當初對韓的一些情結，而這些人如何回歸到國民黨，就是要透過侯友宜的誠意，多多接觸、多多握手，才有辦法彌補。

國民黨高雄黨務人士則指出，的確有高雄偏藍營的人無法釋懷侯友宜的「歲月靜好」，但韓國瑜出來後，除把原本深藍、韓粉成功導回國民黨外，也喚回對侯有意見的部分韓粉，已顧好基本盤了，總統選情比一個月前樂觀，也帶動立委選情，但畢竟高雄是綠到出汁，總統能不能贏的關鍵還是在中間選民跟年輕人。

黨務人士建議，侯友宜的政見要避免從台北看天下，一定要加入南部人的觀點，例如青年房貸「555」政策，對於高雄人來說，怎麼讓在地年輕人買得起房子，讓他們會願意回高雄工作，而非北漂後，雖然薪水較多，但日常生活壓力一樣大，問題等於沒解決。他說，韓國瑜當年可以成功翻轉高雄，就是因為韓讓大家認為高雄產業能起飛，所以願意回來，但現在對高雄年輕人來說，看不到換國民黨執政後會有什麼改變。

對於侯康配如何翻轉在高雄的劣勢，黨務人士強調，在高雄選情上，年長票大概固定了，所以關鍵還是在年輕票，依然是20至40歲這群人在決定，所以侯康配一定要多多加強政見的宣傳，讓這些人有充足理由願意票投侯康。