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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

喊話高雄得票再衝百萬票　蔡英文：最能承接「蔡英文路線」的就是賴蕭

▲▼蔡英文赴高雄三鳳宮參香、幫李昆澤站台助選。（圖／民進黨提供）

▲蔡英文赴高雄三鳳宮參香、幫李昆澤站台助選。（圖／民進黨提供）

記者陳家祥／台北報導

總統蔡英文16日南下高雄「三鳳宮」參香祈福，並幫尋求連任的立委李昆澤站台。蔡英文致詞時表示，把國家建設好這條路還要繼續走下去，很多人說要走「蔡英文路線」，但最能承接「蔡英文路線」的就是賴清德、蕭美琴，她拜託鄉親明年總統大選一定要支持「賴蕭配」，讓「賴蕭配」可以在高雄衝破百萬票；她也懇請支持者，立委一定要投給共同患難過的兄弟李昆澤，讓他能夠高票連任。

蔡英文致詞表示，今天要來為李昆澤加油打氣，為賴清德、蕭美琴爭取最大的支持，2012年總統大選中，蔡英文在三民區的得票率是53.8%，2016、2020年大選則都超過63%，非常感謝三民區鄉親的支持。蔡英文說，台灣過去7年多來面臨許多難關，多虧人民有足夠的韌性，挑戰越多、表現越好，碰到困難都可以一關一關過。

蔡英文表示，她在2次大選中皆取得民意與國會過半支持，透過前瞻基礎建設預算與公務預算，在高雄投資水利、交通建設，即便面臨大旱仍能穩定供水，捷運四線齊發也能讓交通系統快速到位，將高雄打造為未來南部高科技中心。蔡英文說，高雄的發展突飛猛進，不僅吸引台積電高階製程進駐，默克、英特格、IBM等國際大廠也都來到高雄投資，顯示高雄已不再是傳統的重工業城市，而是走向未來的高科技都會。

蔡英文指出，有許多建設工作同時進行，中央與地方的連結一定要完備，而最好的連結點就在立法院，如果在地立委足夠用功，就會規劃好建設與投資的方向，而李昆澤就是這樣的好立委，也是國會唯一連續取得22次公督盟優秀立委評鑑的立委，有這麼一位優質立委長期推動地方發展，三民鄉親們應該都很驕傲。

蔡英文表示，李昆澤就像是她的兄弟，在民進黨最困頓的時期與她共患難，坐在主席辦公室旁隨時提供協助，民進黨能重新再起，李昆澤功不可沒，希望大家能鼎力支持李昆澤順利當選。

蔡英文強調，未來的國際局勢將會更複雜，挑戰性也會更高，因此國家領導人與執政團隊必須具備充分的成功經驗，雖然民進黨政府在執政過程中面臨許多困難，最終都有一樣一樣解決，讓人民免受過大的衝擊，平穩度過各項挑戰，經濟也持續穩健成長。

蔡英文說，民意支持對總統而言非常重要，她過去在高雄都得票超過百萬張，賴清德、蕭美琴明年在高雄的得票要衝破百萬，李昆澤也一定要高票連任。

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