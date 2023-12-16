蕭美琴參觀貓咪中途之家　喊話領養不棄養一起來支持

▲民進黨副總統候選人蕭美琴參訪拼圖喵中途之家。（圖／翻攝自YouTube／蕭美琴）



記者陳家祥／台北報導

民進黨副總統候選人蕭美琴日前造訪「拼圖喵中途之家」，她在Youtube上分享，這群年輕人不僅照顧這些貓咪，也讓貓咪「自給自足」，利用貓糞土再製肥料，與小農合作生產茶葉和米等，再投入到中途之家的營運。藉由這次拜訪，她想告訴大家，秉持領養不棄養，若有餘力，也能一同支持這些貓中途之家，讓每個生命都能好好被對待。

蕭美琴參訪過程見到志工在幫貓咪做復健忍不住驚呼上前關心，還分享家裡的貓也很愛看鳥，每當有鳥飛來都會發出叫聲。志工說明，中途之家裡面的貓全部都是愛滋貓，雖然會終身帶有貓愛滋病毒，但免疫力不會像人類那樣需要持續投藥。

志工提到，一般人會不知道怎麼跟愛滋貓相處或是不了解、很害怕，但事實上，愛滋貓只要當作正常的貓照顧，就會非常健康、也不用持續投藥等，一般人只是對愛滋貓有誤會，希望大家不要排斥認養愛滋貓。

蕭美琴也關心中途之家的營運狀況，志工坦言，有一部分確實要靠捐款，但也特別開發「貓便當菜」，利用貓糞土再製肥料，與小農合作種植，生產茶葉和米，可以支應一部分的收入，另外也會自己做貓砂等等。

志工提到，一個月大概送養3到5隻，因為有收容愛滋貓的關係，有些人對愛滋貓有誤會，所以會不太敢認養，另外也有些老病殘的貓也不太能送養。

最後，蕭美琴也鼓勵中途之家，她了解開設中途之家的辛苦，希望更多人可以來認養，因為貓可以調節大家生活的步調。