幕後／經貿國安人士「對中出口創21年新低」　早收清單佔比也下降

▲蔡英文先前召開國安高層會議。（資料照／翻攝自賴清德臉書）



記者陶本和／台北報導

大陸商務部提早於15日公告，認定台灣對大陸貿易限制措施構成「貿易壁壘」。對此，深度參與國際經貿事務國安人士表示，台灣應謹慎去風險，而不是去製造更大的貿易依存，讓對岸未來可以撿到一把更大的槍，回過頭來對台施壓台灣；而經貿國安人士則提到，台灣對中出口已下降，2023年1-11月降為35.4%，是21年來新低，此外早收清單佔比也下降，早收產品出口中國大陸為140億美元，佔全球出口比重降低為3.6%。

大陸商務部在今年4月時，就已開始就台灣制定並實施禁止的禁止進口大陸產品相關措施進行貿易壁壘調查；10月時，因調查項目擴大至2500多項，因次決定延長3個月，規劃2024年1月12日，也就是台灣的總統大選前一天公告，被世界各界認為時機極為敏感。

不過，大陸商務部提前在15日就率先公告，認定台灣地區對大陸貿易限制措施存在《對外貿易壁壘調查規則》第三條所規定的情形， 構成「貿易壁壘」；而台辦系統也表示，民進黨當局對大陸採取貿易限制措施，不符合《海峽兩岸經濟合作框架協議》（ECFA）關於推動兩岸經濟關係正常化、制度化及自由化的要求，違反ECFA有關「逐步減少或取消雙方之間實質多數貨物貿易的關稅和非關稅壁壘」條款。

對此，一位深度參與國際經貿事務國安人士接受訪問時表示，中國利用兩岸貿易依存關係，作為政治施壓，這樣要求台灣改變立場的貿易夥伴，應該要更加謹慎「去風險」，而不是去製造更大的貿易依存關係，讓對岸未來可以撿到一把更大的槍，回過頭來對台施壓，限制台灣或剝奪台灣決定的空間，兩岸經貿倡議跟台灣長期戰略利益，是衝突而且是不一致的。

攤開數據來看，台灣對中出口已下降，過去台灣對中出口比重約在4成上下，2020年為43.9%，其後逐漸下降，2022年為38.8%，2023年1-11月進一步降為35.4%，是21年來新低。

另外，早收清單佔比也下降，2022年台灣對全球總出口4, 794億美元，其中早收產品出口中國大陸為205億美元，佔出口全球比重4.3%；2023年1~11月台灣對全球總出口3,926億美元，其中對中國大陸(含香港)出口1,389億美元，早收產品出口中國大陸為140億美元，佔全球出口比重降低為3.6%。

經貿國安人士表示，中國產能過剩問題，以石化為例，中國大陸對於石化主要原料─乙烯，自2019年起3,200萬噸，持續擴充到2023年達5,100萬噸。由於乙烯擴增迅速，市場未如預期帶動，使得石化下游多項產品陷入紅海市場，進一步造成大陸石化產品開始傾銷至各國。

該人士說，中方在2022年11月30日針對ECFA早收項目PC（聚碳酸酯） 展開反傾銷調查，事實上從2022年1-11月出口至大陸為7.8億美元，2023年同期出口至中國大陸為4.6億美元，本就已經嚴重衰退41%。

經貿國安人士也提到，中國經濟復甦趨緩，購買能力在下降，台灣的機械產業2022年出口中國32億美元，今年1至11月23億，今年相比去年預估衰退21%。在紡織產業方面，2022年出口為10億美元，至今年1至11月8億美元，今年相比去年預估衰退13%，整體而言，2023年預估早收清單出口值將由2022年之205億美元衰退約25%。