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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國安高層評估夏立言赴中　暫緩招待里長旅遊、強化台商回台投票

▲▼國民黨副主席夏立言。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨副主席夏立言。（資料照／記者李毓康攝）

記者陶本和／台北報導

路透社近日報導指出，國民黨副主席夏立言14日應成都、南昌、中山、廈門和重慶等台商邀請，抵達中國訪問；對此，國安人士評估，一來處理最近檢調單位抓很兇的案子，希望中方暫緩邀請里長免費到中國旅遊；二來強化台商回台投票。

國安人士受訪時指出，其實如果路透社沒有報導的話，大家並不知道夏立言到中國去訪問，他當天其實下午還是照常出席國民黨中常會，但當天晚上就已經飛到中國。

國安人士觀察，夏立言每次去中國有三個特別的地方：第一，全世界都在關注中國介入選舉，諸多外媒都有相關的報導，這次選在大選前30天去中國；回顧上一次，夏立言去中國是在裴洛西訪台，當時候中共對台的軍演沒有因為夏立言訪問中國而縮短，反而還延長演習時間。

國安人士指出，第二，在全球供應鏈體系都要從中國抽身時，國民黨這時候卻要推重啟服貿，加入中國市場；第三，台灣大選不到一個月，中國提前公告貿易壁壘調查，這會讓社會感覺到很奇怪的是，這個時間點，藍營有沒有透明的說明，國際社會輿論也會好奇。

對於夏立言在選前30天訪問中國的目的為何？國安人士評估，一來最近檢調抓很兇的案子，就是中國積極邀請里長帶團免費到中國旅遊，希望對方先暫緩；同時，則是強化台商回台投票。

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