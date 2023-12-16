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助攻蔡銘軒！林飛帆率護國海鯤號開進南投　籲三票投綠

▲民進黨啟動「護國海鯤號」巡迴全台輔選，由前副秘書長林飛帆領軍。（圖／蔡銘軒競選團隊提供）

▲民進黨啟動「護國海鯤號」巡迴全台輔選，由前副秘書長林飛帆領軍。（圖／蔡銘軒競選團隊提供）

記者高堂堯／南投報導

2024總統立委大選倒數衝刺，民進黨猛攻藍委涉入國艦洩密案的藍委馬文君，並啟動「護國海鯤號」團隊巡迴全台輔選，13日前往南投第一選區助攻綠營立委參選人蔡銘軒；民進黨前副秘書暨「海鯤號宣講團」團長林飛帆，率隊訴求支持「三票民進黨、國會要過半」，下架扯國防後腿的馬文君，給年輕的蔡銘軒一個機會。

林飛帆、青年部副主任黃聖文，當天上午率「國務青應援團」於草屯鎮街頭宣講，下午陪同候選人於魚池鄉車隊掃街，晚上則於魚池朝曦宮進行晚會，現場邀請立委羅美玲、不分區立委參選人郭昱晴、孫一信等到場助陣打氣。

▲▼綠不分區立委參選人郭昱晴為南投第一選區立委參選人蔡銘軒站台。（圖／蔡銘軒競選團隊提供）

▲▼綠不分區立委參選人郭昱晴為南投第一選區立委參選人蔡銘軒站台。（圖／蔡銘軒競選團隊提供，下同）

▲民進黨啟動「護國海鯤號」巡迴全台輔選。（圖／蔡銘軒競選團隊提供）

林飛帆表示，海鯤號潛艦國造完成，是民進黨執政7年來落實國防自主的最關鍵計畫，目的就是保護自己、讓國家變得更強，要照顧民眾也要照顧國防；林指出，走正確的路很艱苦，因為很多人在扯後腿，所以國會一定要過半，總統投給賴清德、副總統投給蕭美琴，立委投給蔡銘軒，政黨票投給民進黨。

▲民進黨啟動「護國海鯤號」巡迴全台輔選。（圖／蔡銘軒競選團隊提供）

「萬老師」郭昱晴則表示，國民黨總統參選人侯友宜的國防政策是「預算隨著危險而增加」，國民黨卻專出扯後腿的委員；她認為唯有強大自己、強大國防，才有能力保護自己、成為國際中的台灣，所以正副總統、區域立委、政黨票這三票一定要投給民進黨。羅美玲也說，「海鯤號」來南投意義非常重大，因為國造潛艦是為保護台灣，馬文君卻阻擋國防預算和潛艦國造，還侵佔國有土地，唯有國會過半，國防才會堅強。

蔡銘軒籲請選民下架不適任立委，並提出五大政見，一、中科五期延伸到南投，二、爭取設置農業科學園區，三、行政院、立法院遷移，爭取輕軌到草屯，四、爭取自來水延管工程，提升民眾用水品質，五、爭取安全改善或拓寬重要聯絡道路，呼籲大家1月13日返鄉投票。

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