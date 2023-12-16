台南男刺3刀弒母逃5小時落網！出院認了「情緒失控殺她」

記者柯振中／綜合報導

台南市歸仁區56歲的許姓男子持刀刺死母親，逃亡5小時候被警方逮捕，落網時身受重傷，因此被送往醫院戒護就醫。經過治療後，許男15日也坦承了殺害母親的原因，是因為不堪長期照顧，加上當天母親反覆跌倒，一時情緒失控才犯案。目前許男被依照殺害直系血親尊親屬罪嫌移送，詳細案情仍待進一步調查。

警方調查，許男一直與79歲的母親感情相當好，不過母親長期中風，加上近期出現失智的情況，儘管已經申請市府的長照服務，每天上午8點至下午5點有看護來協助，但平時照顧起居、餵食仍十分辛苦。

許男13日叫母親起床，不過對方起床後跌倒，儘管他上前攙扶，母親仍舊反覆跌倒，讓他瞬間情緒失控，於是跑去廚房拿刀，連續捅了母親3刀，接著做出自殘的舉動。

▼許男持刀捅死母親，自殘後逃到歸仁區一處公墓。（資料照／記者林東良翻攝）



▼許男持刀捅死母親，自殘後逃到歸仁區一處公墓。（資料照／民眾提供）



許男事後傳訊向妹妹告知「媽媽不痛了」，接著跑去歸仁一處公墓躲起來，大約5小時後被警方找到。由於許男身上有許多傷痕，因此被戒護送醫救治。

許男的姊姊對此透露，母親因為長期中風臥床，照顧的重擔落在弟弟身上，而弟弟平時情緒穩定，但喝酒後會情緒不穩，可能是因為照顧壓力大，才會發生這種慘劇。

許男15日出院後被帶到警局調查，他對此供稱，是因為不堪照顧壓力，且懷疑母親反覆跌倒是故意的，所以才情緒失控痛下殺手。警方訊後依照殺害直系尊親屬罪嫌移送，全案仍在調查當中。

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