台南木工工會歲末送溫暖　攜手扶弱齊心傳愛

▲台南市勞工局結合各工會寒冬送暖的愛心不曾停歇，15日由台南市木工業職業工會啟動關懷職災、弱勢勞工關懷列車，在歲末獻上暖暖的祝福。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

歲末年關將屆，台南市勞工局結合各工會寒冬送暖的愛心不曾停歇，15日由台南市木工業職業工會啟動關懷職災、弱勢勞工關懷列車，在歲末獻上暖暖的祝福，將沙拉油、年菜、香腸、肉鬆、關廟麵、棉被、泡麵等生活物資及紅包2000元，到府親送致贈給12區計30戶職災、弱勢勞工家庭，為他們在寒冬注入暖流。

勞工局長王鑫基表示，市長黃偉哲重視本市職災、弱勢勞工家庭之多元性照顧，勞工局除結合各職（產）業工會專業志工協助進行房屋修繕外，並持續對這些面臨生活困境的職災、弱勢家庭提供後續關懷與物資協助。台南市木工業職業工會黃明華理事長有感於房屋修繕過程中，看到部分職災、弱勢勞工家庭生活困苦環境惡劣，家中物資缺乏，今日偕同工會幹部，與勞工局共同前往，將棉被、白米、香腸、年菜等愛心物資，分送給居住在本市安南、安定、西港、中西區、南區、永康區、龍崎、善化、左鎮、玉井、官田、學甲等30戶職災、弱勢勞工家庭。





今日第一站來到的是位於安南區26歲李姓勞工，為汽車修護技術人員，2023年9月27日工作中發生火災，導致雙手手掌及前臂與正面臉部燒燙傷，經植皮手術後，於燒燙傷隔離病房住院半個多月，目前出院返家休養中。案家為單親家庭，所住之處為租賃，案母為臨時工，案弟剛高中畢業待業中，案主為家中經濟支柱，卻又不幸遭逢職災，家庭經濟陷入困境。透過勞工局與工會到府寒冬送暖，滿滿的物資象徵社會各界贈予的最大祝福與鼓勵，儘管遭遇人生的逆境仍有許多人付出關懷與協助，讓遭遇職災困境的李先生備感溫馨。

另居住於官田區原住民修繕案王君，育有多名子女，因居住的房屋老舊漏水，而須在屋外煮食，加上本身為低收入戶，經濟狀況不佳，無力自行修繕，勞工局於2022年底載運二手家具如桌椅、沙發、床組及瓦斯爐送往案家，後續也安排金屬工會、泥水工會志及木工工會志工進行修繕，讓王君重獲一個溫暖舒適的家，也期待透過物資的發送讓他們感受到社會的溫馨。

王鑫基局長表示，「有情有疼心的厝」房屋修繕計畫結合九大工會志工發揮所長、付出愛心一同協助職災、弱勢家庭進行房屋修繕工作，截至目前已完成246戶。在此非常感謝台南市木工業職業工會黃明華理事長及會員的愛心，讓職災、弱勢家庭們在冷冽的寒冬，能感受到這股社會溫馨的暖流。林志展副議長、邱昭勝議員、林冠維議員、曾培雅議員、周嘉韋議員也一同到場給予支持與關心。