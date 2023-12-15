2波冷空氣連襲探10℃！國健署示警「3種人防中風」　運動把握3訣竅

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2波冷空氣連襲探10℃！國健署示警「3種人小心中風」　運動把握3訣竅

▲▼天氣,行人,路人,雷雨,大雨,大雷雨,下雨,雨天,豪大雨,午後雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,豪雨,西南氣流,滯留鋒面,撐傘,雨傘,陰雨綿綿,潮濕,濕度,熱對流,低溫,寒流,冬天,濕冷,保暖,禦寒,冬衣,冬季,東北季風,大陸冷氣團,降溫,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲今天(15日)晚間鋒面逼近，明天大陸冷氣團南下，下周二再有一波強烈大陸冷氣團灌頂。（示意圖／資料照，下同）

記者閔文昱／綜合報導

未來一周有兩波冷空氣，氣象署表示，明天起溫度一路下滑，周日清晨將是第一波冷空氣最冷時刻，下周二再迎強烈大陸冷氣團，降溫更顯著，下周四清晨接近10度、下探11度。對此，衛生福利部國健署提醒，長者、三高患者或有不良的生活習慣者是心臟病及中風急性發作的高危險群，外出運動時一定要把握3訣竅。

因應冷氣團南下引起的清晨低溫，針對冬季參加大型運動活動，如馬拉松或在清晨運動的民眾，國健署署長吳昭軍2個提醒，「一則晚點出門運動，二則注意自身的保暖，以漸層式的穿著，避免一件式穿法（例如一件保暖外套的穿法），可隨戶外溫度，穿脫個人衣物，維持體溫的恆定，且民眾運動前一定要充分暖身，適度補充溫熱開水，增加身體血液的流動性，最好結伴運動，相互扶持與照應。」

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國健署指出，氣溫也是影響健康的因素之一，尤其長者、三高患者或有不良的生活習慣者都要特別注意，近期溫度變化大，甚至溫差可達10度左右，增加心臟病及中風急性發作的機會，民眾掌握「運動」的幾個重點，達到要活就要動，天冷不怕凍。

▲寒流,下雨,濕冷,低溫,氣溫驟降,長輩,長者,老人,注意保暖,心血管疾病。（圖／記者周宸亘攝）

國健署提醒民眾運動的3訣竅「保暖、熱身、補水」：

1.保暖：出門運動時，從頭到腳都要保暖，尤其頭頸部不能輕忽。

2.熱身：運動前要「充分」暖身，以提昇肌肉溫度，促進血液循環，還可以增加關節活動度與肌肉延展性，以預防運動傷害。

3.補水：身體水分不足，可能導致血液過於黏稠，流動性不佳，造成一定的風險，而運動時要適時補充溫熱開水，多次且慢慢喝，可以避免大口喝水造成胃脹等情形，另，戶外活動中，每15分鐘飲水200～300毫升，；若活動超過1小時，則需補充含低濃度碳水化合物及電解質的運動飲料，避免飲用含高糖分、咖啡因或酒精成分之飲料。

國健署提醒，清晨出門時，建議結伴而行，運動過程中應隨時注意身體狀況，若發現自己或周遭的親友出現胸悶、胸痛、心悸、呼吸困難、噁心、冒冷汗、頭暈或暈厥等心臟病症狀，或是出現做不到「微笑、舉手、說你好」任一個動作，有可能是中風的徵兆，應撥打119儘速就醫，避免錯失黃金治療期而造成遺憾。

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關鍵字：

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