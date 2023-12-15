2024台南好Young耶誕跨年第2波卡司公布　黃偉哲邀瘋跨年迎接台南400

▲台南市長黃偉哲15日揭曉第2波藝人名單，包含韓流女神金世正、南韓新生代男團VERIVERY、香港超人氣歌手Tyson Yoshi等國際藝人，卡司陣容相當堅強。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導



眾所矚目的「台南好Young」耶誕跨年演唱會，將於23日震撼登場！繼日前公布日本卡莉怪妞等首波藝人卡司，市長黃偉哲15日揭曉第2波藝人名單，包含韓流女神金世正、南韓新生代男團VERIVERY、香港超人氣歌手Tyson Yoshi等國際藝人，卡司陣容相當堅強。

黃偉哲表示，台南將以辦喜事的心情熱鬧迎接「台南400」，以精心規劃最強的精彩內容，熱情歡迎海內外朋友一起來台南跨年！





黃偉哲市長表示，近幾年來「台南好Young」耶誕跨年系列活動深受肯定，已成為知名品牌，儘管預算經費遠不如其他縣市，卻能集合民間企業力量邀請高知名度藝人，不僅有台灣在地的人氣歌手，還有香港、日本、韓國、新加坡、荷蘭等國際藝人，卡司陣容堅強，讓人目不暇給。





記者會首先由在地的南台科大NTS X ONE女團開場熱舞演出，緊接著「五堅情」成員賴晏駒（小賴）及獲得「2023 HITO流行音樂」首播點擊人氣獎的台灣男團VERA帶來兩輪勁歌熱舞，現場氣氛high翻；來自荷蘭美聲女歌手Marjolein則以溫暖療癒歌聲壓軸演出。黃偉哲特別準備「台南400」手提袋包裝禮品致贈到場藝人，感謝他們提供精采的聲樂饗宴。市議員余柷青、朱正軒、王宣貿及李啟維也到場表達支持。





除了日前公布的日本流行教主卡莉怪妞外，今日更驚喜公布來自韓國在唱歌、戲劇及主持全方位發展的韓流女神金世正，有GOD世正的美譽，去年主演的社內相親好評不斷，更是在昨(14)日拿下2023 AAA(Asia Artist Awards)最佳演員獎及人氣獎；此外，這次還請到MV破千萬點閱南韓新生代男團VERIVERY，以及香港超人氣歌手Tyson Yoshi。



而近年跨足大螢幕並贏得第59屆最佳原創電影歌曲獎的新世代創作天王周興哲，今年跨年演唱獨家在台南；持修今年更是第一次參加跨年晚會就獨家獻給台南；連續四年擔綱台南耶誕跨年表演嘉賓的五堅情；金曲金馬雙料艾怡良；跨演、歌、主持等三棲歌手李玉璽；率性女聲（格格）閻奕格；宅男女神（豆花妹）蔡黃汝；AcQUA源少年； VERA；饒舌歌手大支；以《SNOW WHITE》入圍第34屆金曲獎六項大獎，並以〈Telephone〉與製作人周已敦共同拿下最佳單曲製作人獎的雙人搖滾樂團JADE；未來少女-紫月光等。



市府也萬分感謝各企業主、贊助商的熱情協助，使得市府能在有限經費，盡情與市民一起造夢。新聞及國際關係處表示，歡迎全國民眾來台南瘋跨年，賞遊台南、品嚐美食，只要消費滿百元，就可參加「台南購物節」抽獎活動，包括百萬好車、黃金一兩、iPhone、國外來回機票等獎品，週週抽、月月抽，好禮獎不完。(台南購物節 https://tainanshopping.tw/ )



2024台南市耶誕跨年系列活動，如下：



台南好young馬丁耶誕晚會

時間：12/22(五) 19:30-20:30

地點：南紡購物A2館戶外--南紡廣場

Martin Hurkens、Marjolein



搖滾耶誕演唱會

時間：12/23(六)晚上

地點：永華市政中心西側廣場

林宥嘉、告五人、高爾宣、麋先生、葛西瓦、文慧如、Martin Hurkens、Marjolein



台南好Young跨年晚會

時間：12/31(日)晚上

地點：永華市政中心西側廣場

金世正、卡莉怪妞、周興哲、五堅情、艾怡良、持修、VERIVERY、Tyson Yoshi、李玉璽、閻奕格、蔡黃汝、AcQUA源少年、VERA feat.呂植宇、大支、JADE、未來少女-紫月光





南瀛跨年晚會

12/31(日)晚上

地點：新營南瀛綠都心公園

艾怡良、陳建瑋、婁峻碩、張語噥、鄭心慈、范范(范庭瑜)、潤少、影子計畫、康康、張羽靚、足魯樂團。



詳情請上「2024台南好Young-耶誕跨年系列活動」官網或粉專查詢。

官方網站：https://tainanyoung.com.tw /

粉絲專頁：https://www.facebook.com/tainanyoungdec /