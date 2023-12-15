該幾點吃晚餐？研究顯示晚上9點後用餐　中風風險恐增28%

▲法國研究指出，晚上9點後才吃晚餐，可能會增加中風的風險。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

現代人因為生活忙碌，因而導致晚餐時間不一定，但法國近期有份研究指出，晚上9點後才吃晚餐，可能會增加中風的風險。研究結果顯示，在晚上9點之後吃晚飯的人，患中風或短暫性腦缺血的可能性比在晚上8點前吃完晚餐的人要整整高出28%。

據《Daily Mail》報導，法國一項研究對10萬多人進行了調查，且平均都接受了7年的追蹤，每人皆完整記錄了他們在工作日及周末的用餐時間。其中有三分之一的人在晚上8點之前吃晚飯，而其他人則在晚上9點後用餐。

在7年的追蹤期間，大約有2千例心血管疾病病例，而在晚上9點之後吃晚飯的人，在患中風或短暫性腦缺血發作的可能性要比在晚上8點前吃完晚餐的人高出28%。

病例包括心臟病發作、中風，還有冠心病，例如心臟病發作、穩定型心絞痛以及因動脈阻塞和狹窄，而需要血管成形術的人。

研究人員表示，晚上的血壓通常較低，但隨著時間的推移，血壓升高可能會損害血管，並增加血栓形成的風險，從而導致中風和心臟病發作，且主要為女性，她們幾乎佔研究結果中的80%。

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