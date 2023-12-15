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玫瑰墓樂團前進台南新化公演　用音樂訴說生命的故事

▲用音樂說故事的玫瑰墓樂團，17日將在新化公演，限定400張門票，歡迎免費索取。（圖／記者林東良翻攝）

▲用音樂說故事的玫瑰墓樂團，17日將在新化公演，限定400張門票，歡迎免費索取。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

用搖滾音樂來訴說生命意義、用音樂來喚起大家重視生命的「玫瑰墓樂團」，應財團法人台南高爾夫俱樂部董事會之邀，17日前進台南新化演藝廳公演，用音樂訴說生命的故事。

被李家同校長評為「跳脫小情小愛和憤世嫉俗，用音樂來訴說令人感動故事」、一生一定要感動一次的音樂會，限定400張門票，歡迎免費索取。

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「玫瑰墓樂團」主唱是台南市立醫院急診室主任蘇世揚，有一次看到送進來面離生死別的病患竟是自己同學的無奈，在急診室看太多悲歡離合，所以更發覺生命的可貴，往往生與死就在一瞬間，活下來是玫瑰，沒有活下來就進墓園了，所以樂取名為玫瑰墓樂團。

　樂團成員都是台南在地音樂愛好者，以2把木吉他、BASS、傳統打擊樂器、爵士鼓，配合三主唱，搭配合聲來詮釋搖滾音樂，樂風自成一格，大部分樂器都是UNPLUGGED的原聲樂器，所以形成獨特的acoustic rock，名為「原聲搖滾」。

此次前進新化，係在台南高爾夫俱樂部前後任董事長涂大松和陳俊朵全力支持下的義演，本身也是熱心公益開基玉皇宮主任委員的涂大松表示，現在自殺的人太多，生命變得很脆弱，他非常讚揚這個公益樂團的發想，未來計畫以玉皇宮名義，結合台南市政府，在台南市文化中心辦一場更大型的公演。

擔任主唱的蘇世揚醫師，其創作以真實故事為背景，每首歌都是周邊朋友真實的人生、工作裡病患的故事、體驗、醫院裡的生、老、病、死、人文、社會、親情、真實事件，結合台南當地的人文風情，喚起對生命的省思與關懷，有血、有淚，令人動容。音樂會免費索票專線：06-5901666 。

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