「4星座」年前全面轉運！射手收入暴增、獅子要升官了

▲4星座工作運勢暴漲，過年前將迎來最強轉運。（示意圖／視覺中國）

記者李佳蓉／綜合報導

2023年最後半個月倒數中，在歷經這一年的各種波折與挑戰後，塔羅牌老師艾菲爾分享振奮人心的好消息，因為有「4星座」在農曆年前迎來轉機，「這是翻轉命運的時刻」。上榜的有天秤座、獅子座、射手座及水瓶座，不只事業運勢攀升，能激發出新想法、帶來突破，也有望升官加薪，財源滾滾來。

過年前困境解除、事業運一飛沖天4星座，請同時參考太陽及上升星座：

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第4名：天秤座

過去一年間可能經歷工作上的變化或衝突，讓你感到困惑和不安。但在農曆年前，你將找到一個平衡點，工作環境或關係將會改善，變得更加和諧與穩定。此外，你也會蹦出一些新想法及計畫，激發更多創意與動力。你的事業穩定發展，也多了成長與收穫，對於工作方向更加清晰而感到放心與快樂。

第3名：獅子座

2023年你將自身的才華與領導力發揮得淋漓盡致，讓你受到許多人的關注和激賞。在農曆年前，將會迎來更多機會和挑戰，讓你展現能力與魅力，事業大躍進，將會得到更高職位或更大的責任，使你獲得更多影響力與成就感。此時也會出現一些合作或競爭對手，激勵你繼續進步向前，對此你將會感到驕傲與興奮，對事業前景充滿信心。

▲射手座財務狀況翻轉，財富來源與儲蓄變多了。（示意圖／記者劉維榛攝）

第2名：射手座

遭遇財務問題或損失的射手座，過去一年常感到焦慮不安。但在農曆年前出現轉機，你的收入將會增加、支出減少，財務狀況逐日好轉。此外，你也會出現一些投資或創業的機會，讓你擁有更多財富來源和儲蓄，緊繃生活有了調節，為此鬆了一口氣、心情愉悅，並對自己的財務管理更有信心。

第1名：水瓶座

過去一年因遭遇工作上各種挑戰和挫敗，讓你備感壓力和沮喪。所幸在農曆年前，將會看到一線曙光，你過去的努力終於獲得認可與回報，事業將會邁入一個全新階段，讓你有更多發展空間與機會。可能會結交到一些可提供協助、資源的人或組織，能使工作運行的更加順利有效率，藉此提升你的自信與內心滿足，對於未來充滿期待。